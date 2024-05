E24 skriver fredag kveld at Røkkes milliard-yacht har blitt delt i to deler. Det er første gang et norsk verft har kuttet et skip av denne størrelsen i to.

Det kombinerte forsknings- og luksusskipet blir oppgradert på Fosen Yard i Trøndelag. Årsaken til forlengelsen var utfordringer knyttet til stabilitet og vekt.

Etter ulike modifikasjoner og oppgraderinger vil skipet gå fra å være 183 meter lang, til å bli 195 meter lang. Den forventes å bli overlevert i løpet av 2025.

«Dette vil gi mer plass og økt vitenskapelig kapasitet i fartøyets hovedhangar» ifølge selskapet Rev Ocean.

«Det er den italienskeide verftsgruppen Vard som har bygget yachten, men de har ikke tørrdokk-kapasitet i Norge til å kunne forlenge et så stort fartøy.»



«Det er fortsatt mye hemmelighetskremmeri rundt arbeidet. Vard ønsker ikke å opplyse noe om hvordan forlengelsen gjøres.»

«Vi ønsker ikke å kommentere detaljer rundt arbeidet, sier prosjektleder Silje Ulvestad hos Vard. Men én ting kan hun bekrefte. Arbeidet følger planen.»

«Skipet skal være ute av dokken i september, sier hun.»