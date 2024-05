Aksjer og renter i asynkron tango

Gjestekommentar: Christian Lie, sjefstrateg i Formue

Så langt i 2024 har aksjemarkedet levert positiv avkastning til tross for at markedsrentene har steget. Bedringstegn i økonomien og i selskapenes inntjening er bra, men vedvarende prispress og sentralbanker som kvier seg for rentekutt tynger. Hvordan påvirkes egentlig aksjer av renter, og er det nå en fare for at videre renteoppgang kan knekke aksjemarkedet?

To grunner til at renteutviklingen er viktig for investorer:

1. Når markedsrentene stiger kan dette påvirke etterspørselen etter aksjer, fordi renteplasseringer blir mer attraktive. Økte renteforventninger kan likevel også sammenfalle med bedring i økonomien og høyere inflasjon, som kan bidra til høyere selskapsinntjening. Men høye(re) renter kan også tynge selskaper med mye gjeld, gjøre det dyrere å finansiere nye prosjekter eller investeringer og gradvis bremse den økonomiske aktiviteten. Derfor kan det være vanskelig å vite på forhånd hvordan investorene samlet sett vil tolke endringer i renteforventningene. Så langt i år har investorene tolket det dithen at økonomiske styrketegn vil kompensere for oppgangen i markedsrentene. Mange tror fortsatt at inflasjonen vil falle og at styringsrentene etter hvert vil kuttes.

2. For langsiktige investorer er en portefølje bestående av aksjer og renter den klassiske, tradisjonelle måten å spre risiko på. Årsaken er at gjennom enkelte perioder, særlig mellom 2003 og 2020, så pleide kursene på obligasjoner å stige (og dermed fallende markedsrenter) i perioder med negativ utvikling i aksjemarkedet. Dermed kunne kursoppgangen i obligasjoner helt eller delvis kompensere for kursfallet i aksjer.

Denne tendensen med ganske synkron tango mellom utviklingen i aksjemarkedet og i markedsrentene, har først og fremst vært nyttig for de som har investert i statsobligasjoner. I Norge har det vært langt vanligere å investere i selskapsobligasjoner, og i slike rentefond vil denne risikospredningseffekten normalt være mindre. Årsaken er at mens kursene i statsobligasjoner i hovedsak påvirkes av renteendringer, så vil kursene på selskapsobligasjoner også påvirkes av endringer i risikopåslagene, som igjen ofte gir negative effekter når aksjemarkedet faller og omvendt. Risikospredningseffekten for aksjeinvesteringer fra stigende kurser på statsobligasjoner, har historisk fungert best når inflasjonen har vært lav, stabil og fallende. Mye tyder på at inflasjonen de neste årene vil bli mer urolig, og i perioder stigende. Dette kan bidra til at obligasjoner vil fungere mindre bra som komplement til aksjer i en tradisjonell portefølje.

Vi nærmer oss et rentenivå som har mulighet til å utgjøre en trussel mot fremgang i aksjemarkedet

5 rente-ting som kan påvirke aksjemarkedet fremover

Goldman Sachs fremhever fem faktorer som basert på historiske sammenhenger kan bli avgjørende:

1. Selve rentenivået: