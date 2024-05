Berkshire Hathaway sitt årlige aksjonærmøte blir holdt lørdag. Her skal styreleder og administrerende direktør Warren Buffett, sammen med visestyreleder Greg Abel, svare på spørsmål fra Berkshire Hathaway-aksjonærene som er til stede på møtet i Omaha.

Buffett, 93, har deltatt på 60 slike møter siden han overtok Berkshire i 1965. Abel ble utpekt som Buffetts etterfølger som administrerende direktør i 2021.

Årets møte er ekstra spesielt da Charlie Munger, som døde i 2023, ikke vil være ved Buffet sin side. Munger, den tidligere visestyrelederen i Berkshire. Møtet startet med en rørende video dedikert til Munger.

Sterke resultater

Berkshire er investeringselskap verdt 862 milliarder dollar med dusinvis av bedrifter, inkludert BNSF-jernbanen, Geico bilforsikring, Dairy Queen og Fruit of the Loom. De eier også godt over 300 milliarder dollar i aksjer, hvorav nesten halvparten er Apple.

I løpet av det siste året har Berkshires aksje steget med 23 prosent. Lørdag morgen offentliggjøre selskapet sterke resultatene for sine første kvartal, med en stor økning i kontanter.

Driftsresultatene økte med 39 prosent til 11,222 milliarder dollar, drevet av store gevinster innen forsikringsforskrift og forsikringsinvesteringer. Omsetningen økte med 5 prosent til 89,87 milliarder dollar.



Analytikere forventet at driftsresultatet per aksje skulle stige til 4,47 dollar, med omsetningen opp 2 prosent til litt over 87 milliarder dollar.

Reduserer Apple-andel

Warren Buffett og investeringsteamet hans reduserte Berkshires massive Apple-andel for andre kvartal på rad. Selskapet rapporterte at dets Apple-andel var verdt 135,4 milliarder dollar ved utgangen av første kvartal, noe som signaliserer en nedgang på 13 prosent i antall aksjer til omtrent 790 millioner. Tim Cook er til stede på møtet, og sier han visste om disse kuttene på forhånd.