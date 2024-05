Resultatrush, boligpriser og inflasjon. Dette er de viktigste hendelsene i uken som kommer.

Normalt snakkes det om «vårslippet» av boliger i april. Knudsen kommenterer at i år er såpass mye til salgs i boligmarkedet at det heller er snakk om en vårflom.

– Nå får vi virkelig se hvor skremt folk egentlig er av rentehoppene og om de fortsatt er villige til å betale. Boligmarkedet har klart seg mye bedre gjennom rentehoppene enn de fleste hadde fryktet. Hvis boligprisene også holder seg gjennom disse vårmånedene, er faren for stor prisnedgang adskillig mindre enn mange har fryktet, sier han.

Kutter Sverige renten?

Den svenske Riksbanken har rentemøte onsdag klokken 09.30. I den pengepolitiske rapporten fra mars åpnet Riksbanken for at renten kunne kuttes allerede i mai eller juni.

Situasjonen i nabolandet er annerledes enn her hjemme, hvor eiendomsmarkedet har blitt kraftig påvirket samtidig som ledigheten har økt og inflasjonen har falt.

– Dette bereder grunnen for rentekutt. Det er cirka 50/50 for uendret eller rentekutt på dette møtet, så dette blir spennende. Det blir i tilfelle den første av de sentralbankene som betyr mye for oss som kutter renten, sier Knudsen.

– Hvis de ikke kutter nå, er det stor sjans for at de kutter på neste møte den 26. juni, altså like etter Norges Banks rentemøte 20. juni, sier han.

Norsk inflasjon

Fredag klokken 08.00 vil Statistisk Sentralbyrå (SSB) legge frem inflasjonstall for april.

– Forrige tall var en positiv overraskelse med lavere inflasjon enn Norges Banks anslag. Men siden den gang har det vært stang ut på de fleste andre områder med tanke på rentekutt, sier Knudsen.

Ifølge sjeføkonomen anslår Norges Bank 3,5 prosent for samlet inflasjon og 4,2 prosent for kjerneinflasjon i andre kvartal.

Han mener at inflasjonstallet vil være det siste halmstrået for å kunne håpe på rentekutt i september.

– Skal det være sjans for kutt i september, må også dette tallet komme lavere enn Norges Banks anslag, sier Knudsen.