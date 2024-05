Dette er noen av de viktigste sakene i Finansavisen mandag:

Datteren Kaias satsing på dyrebutikkjeden PetXL har så langt kostet Jens Rugseth over 100 millioner kroner . Fortsatt fosser millionene ut, og aksjekursen er knust.

Blant de som har investert i satsingen er Felleskjøpet Agri, Steensland-familien og Petter Kongslie, tech-analytiker i SpareBank 1 Markets. Nå har Kongslie imidlertid stengt pengekranen, da PetXL ikke har utviklet seg i den retningen han hadde håpet på.

Mange er villige til å betale mye for å leie fritidsbolig i sommer. I år ligger prisene for de flotteste ferieboligene ved sjøen over 100.000 kroner pr. uke, der store deler av sommeren er utleid allerede.

Ved Kristiansand leies en fritidsbolig med åtte soverom, 12 sengeplasser og basseng ut for 125.000 kroner for en uke i august. Her er det utleid i hele juli.

TGS er nå den mest shortede aksjen på Oslo Børs. Hele 10,5 prosent av aksjene i seismikkselskapet er shortet.

Finansdirektør Sven Børre Larsen sier det er nærliggende å tro at har noe med fusjonen med PGS å gjøre, og at det kan være snakk om investorer som ser arbitrasjemuligheter.

På lederplass skriver Trygve Hegnar om privat helseforsikring. Professor Victor Norman, tidligere rektor ved NHH, mener dette truer velferdsstaten, men det er null sjanse for at helse- og omsorgsminister Jan Christian Vestre vil gjøre det vanskelig for de private.

Vestre har sagt at køene i helsesektoren må ned, og ned går de ikke hvis de private forsvinner. Vi bør glede oss over at det står private hjertespesialister, ortopeder og øyeleger klare. Til og med Victor Norman kan få glede av det, skriver Hegnar.

Finanskalender:

Resultat pr. 1. kv.:

Bakkafrost: Kl. 06.00, webcast kl. 08.00

Pexip: Kl. 07.00, webcast kl. 08.00