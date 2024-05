Solid børsoppgang i Shanghai

Det er noe blandet stemning på de asiatiske børsene mandag morgen.

I Kina styrkes Shanghai Composite 1,05 prosent, mens Hang Seng i Hongkong er ned marginale 0,05 prosent.

Nifty 50 i India svekkes 0,02 prosent, S&P/ASX 200-indeksen i Australia klatrer 0,66 prosent, og Straits Times i Singapore er opp 0,26 prosent.

Børsene i Japan og Sør-Korea er mandag stengt som følge av helligdager.

Investorene i Asia venter nå på Reserve Bank of Australias (RBA) rentemøte i morgen, og handelstall fra Kina på torsdag.

Ifølge CNBC skrev ING nylig i en rapport at RBA-møtet er «verdt å følge med på», og la til at nylige inflasjonstall fra Australia viste at prisene er i ferd med å akselerere. Analytikerne påpekte imidlertid samtidig at de australske tallene likevel var bedre enn ventet, og de fortsatt venter uendret rente.