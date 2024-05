Dette vil påvirke Oslo Børs mandag

Roger Berntsen i Nordnet tror Oslo Børs åpner opp 0,1 prosent, eller innenfor intervallet [-0,3, 0,5] prosent.

Analytikeren trekker i sin morgenrapport frem at svake jobbtall (US Nonfarm Payrolls) sendte markedsrentene kraftig ned på fredag, og aksjemarkedene tilsvarende opp.

«Nasdaq-indeksen gjorde det aller best med en oppgang på hele to prosent, godt hjulpet av Apples tilbakekjøpsprogram på vanvittige 110 milliarder dollar», skriver han.

«Når markedsrentene faller kraftig skifter investorers fokus fra obligasjoner til aksjer for høyere avkastning. Samtidig bidro Apples annonsering av et aksjetilbakekjøpsprogram på 110 milliarder dollar til å øke selskapets aksjekurs. Dette resulterte i en spesielt sterk oppgang for Nasdaq-indeksen, hvor Apple er en betydelig komponent», fortsetter Berntsen.

Analytikeren påpeker også at de asiatiske børsene steg mandag, at det dermed er håp om drahjelp fra den regionen i dag.

Asia

Det er noe blandet stemning på de asiatiske børsene mandag morgen. Børsene i Japan og Sør-Korea er mandag stengt som følge av helligdager.

I Kina styrkes Shanghai Composite 1,05 prosent, mens Hang Seng i Hongkong er ned marginale 0,05 prosent. S&P/ASX 200-indeksen i Australia klatrer 0,66 prosent.

Investorene i Asia venter nå på Reserve Bank of Australias (RBA) rentemøte i morgen, og handelstall fra Kina på torsdag.

Oljeprisen

Juni-kontrakten for Brent-oljen er mandag morgen opp 0,34 prosent til 83,24 dollar fatet, mens WTI-oljen stiger 0,37 prosent til 78,40 dollar fatet.

Til sammenligning ble et fat nordsjøolje omsatt for 83,50 dollar fatet ved børsslutt i Oslo fredag.

Oslo Børs

Hovedindeksen på Oslo Børs snuste fredag på all-time high på 1.376,17 fra 12. april 2024. På det høyeste steg hovedindeksen til 1.379,14. All-time high intradag kom tirsdag 30. april og lyder på 1.382,26.

Fredag endte til slutt med en oppgang på 0,5 prosent til 1.371,30. For uken ble det en oppgang på 0,4 prosent.

Orkla steg 5,6 prosent på høyest volum etter å ha lagt frem kvartalstall fredag morgen.

Hexagon Purus steg 33,1 prosent etter å ha lagt frem rekordinntekter for første kvartal. Driftsresultatet før av- og nedskrivninger var fortsatt negativt, men med en EBITDA-margin som gikk fra minus 46 til minus 24 prosent.

Wall Street

De ledende indeksene løftet seg i ukens siste handelsdag. Samleindeksen S&P 500 steg 1,26 prosent til 5.127,68, mens industritunge Dow Jones endte opp 1,18 prosent til 38.675,68. Den teknologitunge Nasdaq-indeksen steg 1,99 prosent til 16.156,33.

Aksjemarkedet jublet etter langt svakere jobbtall enn ventet, noe som taler for en mindre kontraktiv pengepolitikk fremover og styrker markedets håp om rentekutt etter sommeren.

Sysselsettingstallene ble presentert en time før de toneangivende indeksene åpnet for handel. Det var ventet tall rundt 250.000, men jobbveksten falt klart til 175.000. Dette er svakeste tall siden oktober 2023.