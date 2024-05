– Nå rigger vi organisasjonen vår for neste etappe, for å levere enda bedre for kundene våre, innleder konsernsjef Kjerstin Braathen en børsmeldingen mandag.

Banken gjør flere større endringer i konsernledelsen. Ingjerd Blekeli Spiten, som siden 2018 har vært leder for personmarked, byttes ut. Ut av konsernledelsen går også Sverre Krog (Risikostyring) og Anne Sigrun Moen (People).

I et innlegg på Linkedin kommenterer Spiten avgangen.

– Det har vært et stort privilegium å få lede det fantastiske laget i DNBs personmarked. Nå starter en ny fase i banken, og da var det naturlig for meg å gå videre, skriver hun.

Gjør flere endringer

Etterfølgeren er Maria Ervik Løvold. Hun har lang fartstid i banken og kommer nå fra rollen som visepresident for teknologi og service.

– Maria har bidratt betydelig til at vi har redusert den tekniske kompleksiteten i DNB, samtidig som hun allerede kjenner personmarkedet godt fra tidligere roller i DNB, sier Braathen.

Banken gjør også flere strategiske endringer.

Bedriftsmarked Norge løftes som et eget forretningsområde. Leder for området, Rasmus Aage Figenschou, blir en del av konsernledelsen.

Det opprettes et nytt støtteområde, People & Communication, som ledes av Even Westerveld.

Eline Skramstad overtar som konserndirektør for Group Risk Management.

Endringene trer i kraft i dag, 6. mai.

Forbi toppen

For drøye to uker siden slapp Norges største bank tall for første kvartal. Det viste netto renteinntekter på 15,5 milliarder kroner i kvartalet, tilsvarende en nedgang på 2,9 prosent fra forrige kvartal. På forhånd var det ventet netto renteinntekter på litt over 16 milliarder kroner.

Carnegie frykter at DNBs viktigste inntektskilde har peaket.

– Vanskelig å rettferdiggjøre den høye verdsettelsen, sa analysesjef Hans Rettedal Christiansen i Danske Bank.