Et minutt etter at handelen tok til på New York-børsen har Nasdaq-indeksen gått opp 0,3 prosent og står i 16.203,88 poeng mens Dow Jones stiger 0,4 prosent til 38.845,16 poeng. S&P 500 stiger 0,4 prosent til 5.148,38 poeng.

Den tiårige amerikanske statsobligasjonsrenten er på 4,50 prosent mens VIX-indeksen, også kalt fryktindeksen, stiger 1,6 prosent til 13,70.

Berkshire Hathaway stiger 1,1 prosent etter at konglomeratet la frem kvartalstall som viste en vekst i driftsresultatet på 39 prosent år over år. Selskapet, som ledes av den legendariske investoren Warren Buffett, så også kontantbeholdningen stige til rekordnivåer, og nærmet seg 200 milliarder dollar, ifølge CNBC.

«Svake jobbtall (US Nonfarm Payrolls) sendte markedsrentene kraftig ned på fredag, og aksjemarkedene tilsvarende opp. Nasdaq-indeksen gjorde det aller best med en oppgang på hele to prosent, godt hjulpet av Apples tilbakekjøpsprogram på vanvittige 110 milliarder dollar», skriver Roger Berntsen i en oppdatering fra Nordnet.

Fredag steg Apple-aksjen hele 6,0 prosent. Kort tid etter at mandagens handel tok til faller aksjen 0,6 prosent.