Citi-analytiker Atif Malik råder investorer til å kjøpe Apple-aksjer i forkant av selskapets Worldwide Developers Conference, som starter 10. juni. Arrangementet ventes å inneholde betydelige oppdateringer om hvor selskapet står i AI-kappløpet.

AI har blitt fremhevet som en vesentlig faktor i Microsofts overtakelse av Apple i markedsverdi tidligere i år.

Administrerende direktør Tim Cook ga noen hint om hva som kommer under en konferansesamtale for å diskutere Apples kvartalstall forrige uke.

– Vi fortsetter å føle oss veldig optimistiske med tanke på mulighetene våre innen generativ AI, sa Cook.

– Vi gjør betydelige investeringer, og vi ser frem til å dele noen veldig spennende ting med kundene våre snart. Vi tror på den transformative kraften og løftet om AI, og vi tror vi har fordeler som vil differensiere oss i denne nye æraen.

Han forventer at Apple vil avdekke «flere AI-utviklerverktøy for å forbedre interaktivitet og produktivitet på tvers av enhetene og operativsystemet», med funksjoner som skreddersydde versjoner av Siri.

Malik opprettholdt en kjøpsanbefaling på aksjen, og priser aksjen til 210 dollar.

Slo forventingene

Apple rapporterte forrige uke en omsetning på 90,75 milliarder dollar. Resultatet per aksje endte på 1,53 dollar.

Samtidig falt den samlede omsetningen med 4 prosent, og iPhone-salget gikk ned med 10 prosent, sammenlignet med en nedgang på 19 prosent i første kvartal.

Apple annonserte at styret hadde godkjent tilbakekjøp av aksjer for 110 milliarder dollar, en økning på 22 prosent fra fjorårets godkjenning på 90 milliarder dollar - det største tilbakekjøpet i historien. I tillegg til å tilbakekjøpet, kunngjorde Apple at de ville betale en utbytte på 25 cent.