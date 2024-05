Bred oppgang på New York-børsen

Etter å ha lagt en sterk uke bak seg, fortsetter Wall Street i grønt. Svake jobbtall (US Nonfarm Payrolls), hadde en betydelig innvirkning på markedene fredag. Markedsrentene falt kraftig samtidig som aksjemarkedene steg tilsvarende sammen med forventningene til rentekutt fra Federal Reserve.

Dow Jones steg 0,46 prosent til 38.851.94. S&P og Nasdaq endte også i grønt og steg henholdsvis med 1,03 prosent til 5.180,76 og 1,19 prosent til 16.349,25.

Bevegelser

Berkshire Hathaway, klasse A, steg med rundt 0,5 prosent etter å ha rapportert sterke resultater for første kvartal lørdag. Driftsresultatene økte med 39 prosent til 11,222 milliarder dollar, drevet av store gevinster innen forsikringsforskrift og forsikringsinvesteringer. Omsetningen økte med 5 prosent til 89,87 milliarder dollar.

Billig-flyselskapet Spirit Airlines har ikke ånden med seg på børsen og faller over ti prosent. Selskapet rapporterte et tap på 1,46 dollar per aksje i første kvartal. Selskapet spår at inntektene for andre kvartal vil ligge mellom 1,2 milliarder og 1,34 milliarder dollar, noe som var under forventningene.

Paramount Global steg over 3 prosent etter å ha sagt seg enig om formelt starte forhandlinger med en oppkjøpsgruppe ledet av Sony Pictures Entertainment og Apollo Global Management, dette etter at en 30-dagers eksklusiv forhandlingsperiode med Skydance utløp på fredag. Warren Buffett sa i helgen at han solgte hele Berkshire-andelen i Paramount med tap.

Medical Properties Trust falt over 7 prosent etter at en stor leietaker av selskapet meldte oppbud. Halvlederselskapet Micron Technology steg rundt 4,5 prosent etter å ha fått en oppgradering til kjøp.

Tyson Foods falt over 6 prosent etter å ha rapportert inntekter på 13,07 milliarder dollar for andre kvartal som var under de 13,15 milliarder dollar forventet. Den kinesiske elbil-produsenten Li Auto steg med over 6 prosent etter å ha rapportert sterke ordre for sine L6-kjøretøy.

Citi-analytiker Atif Malik råder investorer til å kjøpe Apple-aksjer i forkant av selskapets Worldwide Developers Conference, som starter 10. juni. Arrangementet ventes å inneholde betydelige oppdateringer om hvor selskapet står i AI-kappløpet. Samtidig var Apple av få techaksjer som falt. Slik gikk det for Facebook-eier Meta, Amazon, Netflix, Apple og Alphabet (også kjent som FAANG-aksjene):

Facebook steg 3,04 prosent til 465,68 dollar.

Amazon steg 1,34 prosent til 189,70 dollar.

Apple falt 0,91 prosent til 181,71 dollar.

Netflix steg 3,04 prosent til 596,97 dollar.

Alphabet steg 0,51 prosent til 168,1 dollar.

Krypto

Kryptobørsen Coinbase steg over 1 prosent etter at Barclays økte sitt kursmål. Oppgraderingen var en respons på at selskapet rapporterte sterke kvartalstall forrige uke. Inntektene endte på 1,64 milliarder dollar, som var bedre enn forventningene.

Bitcoin falt omtrent 1,5 prosent, kryptovalutaen ble handlet nær 62.900 dollar.