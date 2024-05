Knuser estimatene, stuper i etterhandelen

Palantir rapporterte mandag kveld resultater for første kvartal. Til tross for at selskapet slo analytikernes forventninger på inntekt, og bunnlinjen var i tråd med estimatene falt selskapet i etterhandelen.

Inntektene endte på 634 millioner dollar. Selskapet rapporterte 105.5 millioner dollar i nettoinntekt for kvartalet, eller 4 cent per aksje, sammenlignet med 16.8 millioner, eller 1 cent per aksje, året før.

Tidligere i år signerte Palantir en kontrakt på 178 millioner dollar med det amerikanske forsvaret for å hjelpe til med utviklingen av en neste generasjons, feltutplasserbar sensorstasjon.

Aksjene falt over 8 prosent i etterhandelen.

Skuffende guiding

Det var guidingen som dro inntrykket ned for investorer. Palantir forventer at inntektene for andre kvartal vil ligge mellom 649 og 653 millioner dollar, mot de forventede 653 millionene. Selskapet forventer at inntektene for hele året vil ligge mellom 2,68 og 2,69 milliarder dollar, mens konsensus lå på 2,71.