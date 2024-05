Dette er noen av de viktigste sakene i Finansavisen tirsdag:

Otovo-gründer Andreas Thorsheim hånet skattesutrere da Otovo fløy høyt på børs . Nå stuper hans egne verdier, og med dagens regler ville formuesskatten spist opp alt han har igjen.

Thorsheims aksjeverdier er bare 11,2 millioner kroner. Det er så vidt høyere enn det formuesskatten har påført ham av utbyttebehov de seneste seks årene.

Ledergruppen i Kongsberg Gruppen har nå passert 100 millioner kroner i aksjeverdier, etter at aksjen har steget 74 prosent så langt i år.

Det er naturlig nok konsernsjef Geir Håøy som sitter på de største verdiene. Hans aksjer er nå verdsatt til rundt 39 millioner kroner.

Tech-gründer og Sveits-utflytter Jens Rugseth har satset flere hundre millioner kroner for å etablere en global norsk restaurantkjede. Så langt har det kostet mer enn det smaker.

Rugseth satser også stort med treningskjeden Evo, leketøyskjeden Sprell og dyrebutikkjeden PetXL, og har ingen planer om å gi seg nå. Han regner med at det skal gå bra, og sier det å satse hardt har vært livet hans.

På lederplass skriver Trygve Hegnar om høl og elbiler i Oslo. Når flere av dagens veier og tunneler stenges og elbilene må finne nye veier, blir bilistene oppfordret til å bruke buss.

At bussene skal klare å absorbere all ny trafikk, tviler vi sterkt på. Og så er det bare å konstatere at vi aldri har sett så mange hull og asfaltskader. For oss ser det ut som om Oslo kommune har mistet kontrollen, skriver Hegnar.

Apple Podcast:

Hør Morgenkaffen med Finansavisen på Apple Podcasts

Spotify:

Hør Morgenkaffen med Finansavisen på Spotify

Finanskalenderen:



Resultat pr. 1. kv.:

Aquila Holdings: Kl. 07.00, selskapets lokaler kl. 08.30, webcast

Axactor: Kl. 07.00, webcast/tlf kl. 10.00

BlueNord: Kl. 07.00, webcast kl. 10.00

Cambi: Kl. 07.00, webcast kl. 10.00

Crayon: Kl. 07.00, webcast kl. 08.30

HydrogenPro: Kl. 07.00, webcast kl. 10.00

Klaveness Combination Carriers: Kl. 07.00, webcast kl. 09.00

Morrow Bank: Kl. 07.00, webcast kl. 08.30

Next Biometrics: Kl. 07.00, webcast kl. 08.30

Salmon Evolution: Kl. 07.00, Hotel Continental kl. 08.00, webcast

SmartCraft: Kl. 07.00, webcast kl. 08.00

Ultimovacs: Kl. 07.00, webcast kl. 14.00

Zalaris: Kl. 07.00, webcast kl. 08.30

Zaptec: kl. 07.00, webcast kl. 08.00

Archer: Kl. 07.30, webcast/tlf kl. 09.00

Sparebanken Sør: Kl. 07.30, webcast kl. 09.00