Christian Ringnes går av som sjef i Eiendomsspar

Etter 40 år i sjefsstolen gir Christian Ringnes seg nå som adm. direktør i Eiendomsspar.

Han er imidlertid ikke helt ute av selskapet, og går over i en ny stilling som arbeidende styreleder.

– Det er med stor sinnsro jeg nå trer tilbake som Eiendomsspars adm. direktør etter 40 års virke, sier Ringnes i en kommentar.

– Vi i Eiendomsspar er en mangfoldig gjeng, som gjerne vil gi det lille ekstra. Jeg er overbevist om at vi med Eiendomsspars høykvalitets eiendommer, vår sterke finansielle stilling og fremragende organisasjon, under ledelse av Sigurd Stray, vil fortsette å skape gode resultater, påpeker han.

Milliarder

Gjennom sitt selskap Victoria Eiendom, eier Ringnes ca. 55,3 prosent av aksjene i Eiendomsspar. Ifølge Kapitals siste 400 rikeste-liste var den avtroppende sjefen i 2023 god for hele 6,6 milliarder kroner, og er med det nr. 51 på oversikten over de rikeste i Norge.

Fra Ringnes ble ansatt i Eiendomsspar har konsernet bygd opp verdier fra 430 millioner kroner i 1984 til over 40 milliarder i 2024. Det tilsvarer i snitt en årlig avkastning på 16 prosent.

Eiendomsspar er i dag notert på OTC-listen på Oslo Børs.

– Verdiene har blitt skapt gjennom hardt arbeid, analysering av markedet og derigjennom godt timede kjøp og salg av eiendom og aksjer. Vi er meget glade for at Christian vil fortsette som arbeidende styreformann, slik at vi beholder hans betydelige kompetanse, sier Anders Ryssdal, som vil fortsette som styrets nestleder.

Tar over

Ringnes' erstattes som adm. direktør av Sigurd Stray, som rykker opp fra stillingen som viseadministrerende direktør. Han tar over fra tirsdag 7. mai.

Stray har vært ansatt i Eiendomsspar siden 2010, da han opprinnelig ble ansatt som eiendoms- og utviklingsdirektør. I 2018 tok han steget opp som viseadministrerende direktør, og har i disse årene fungert som operativ leder for både utleie- og utviklingsdelen i Eiendomsspar.

– Å ta over sjefsstolen etter en av Norges dyktigste og mest markante eiendomsutvikler er store sko å fylle. Jeg har vært i Eiendomsspar siden 2010 og vært med på en fantastisk reise. Nå ser jeg frem til å bygge videre på det solide fundamentet som har blitt skapt, og sammen med organisasjonen utvikle Eiendomsspar videre, sier Stray.