UBS melder tirsdag om et resultat etter skatt på 1.755 millioner dollar i første kvartal, opp fra 1.029 millioner dollar i samme periode i fjor og nesten tre ganger over konsensusestimatet banken selv har innhentet fra analytikere.

Overskuddet er det første for den sveitsiske storbanken etter at overtakelsen av fallerte Credit Suisse ble fullført i juni i fjor og utløste to kvartaler med tap.

Juridisk ventes sammenslåingen å være fullført 31. mai, mens fusjonen av de sveitsiske filialene ventes fullført i løpet av tredje kvartal.

Totale inntekter gikk fra 8.744 til 12.739 millioner dollar, hvorav netto gebyrer og provisjoner sto for halvparten. Netto renteinntekter steg fra 1.388 til 1.940 millioner dollar.

Renteadvarsel

Bankens formuesforvaltning dro inn 27 milliarder dollar i netto nye midler i løpet av kvartalet, mot 22 milliarder dollar i kvartalet før. UBS advarer likevel mot effekten av lavere utlåns- og innskuddsvolumer, samt lavere renter i Sveits.

«I andre kvartal forventer vi at rentenettoen faller 2-5 prosent for formuesforvaltningen», skriver UBS i rapporten.

Analytikerne i Vontobel noterer seg ifølge Reuters at forventningene ble overgått «massivt».

«Mesteparten av resultatforbedringen kom fra Credit Suisse-virksomheter UBS har planer om å gå ut av, men alle divisjoner leverte solide resultater», skriver de i en oppdatering.

Vil spare mer

UBS har ifølge rapporten oppnådd ytterligere én milliard dollar i brutto kostnadsbesparelser i det første kvartalet, noe som tar samlede besparelser siden sammenslåingen opp i 5 milliarder euro. Banken sikter mot ytterligere 1,5 milliarder dollar i besparelser innen utgangen av 2024.

Nyhetsbyrået beskriver inneværende år som avgjørende for UBS, i den forstand at banken skal håndtere noen av de vanskeligere stadiene av sammenslåingen. Dette inkluderer integrasjonen av IT-systemer og juridiske enheter, flytting av kunder fra Credit Suisse og reduksjon av bankenes arbeidsstyrke.

Vil øke utbyttet

Fusjonen har blåst UBS-balansen opp i drøye 1.600 milliarder dollar, nesten det dobbelte av sveitsisk BNP, og myndighetene frykter store konsekvenser hvis banken kommer i vanskeligheter. Regjeringen la derfor nylig frem planer for hvordan å overvåke banker ansett å være «too big to fail», og strengere kapitalkrav er ventet å komme i løpet av de neste årene.

UBS skriver i tirsdagens rapport at dagens situasjon vil tillate banken å oppfylle sine finansielle 2024-mål, inklusive en plan om tilbakekjøp av aksjer for opptil 1 milliard dollar, samt å øke fjorårets utbytte på 0,70 dollar pr. aksje med rundt 15 prosent.

UBS spretter opp over 8 prosent på Zürich-børsen tirsdag formiddag, og styrer mot sin største oppgang på en enkeltdag siden mars i fjor, da sveitsiske myndigheter iscenesatte UBS-oppkjøpet av Credit Suisse.