Hollywood-legende Sylvester Stallone skal auksjonere bort en Patek Philippe-klokke verdt 2,5 millioner dollar – 27 millioner kroner – hos auksjonsselskapet Sotheby's Trove.

Skuespilleren selger en særs sjelden Grandmaster Chime – det mest kompliserte uret noensinne laget av Patek – samt en Panerai han brukte i Hollywood-filmen Expendables 2.

Rocky-legenden Sylvester Stallone vil totalt selge 11 klokker hos Sotheby's den 5. juni.

Dette er første gang en Grandmaster Chime blir lagt ut på auksjon kommersiellt. Under Only Watch sin veldedighetsauksjon i 2019 ble en stålmodell solgt for hele 31 millioner dollar – 336 millioner kroner – som satte rekord.

TOSIDIG: Grandmaster Chime fra Patek Philippe. Foto: Patek Philippe

To sider av samme sak

Grandmaster Chime er en unik klokke. Den har ifølge Patek Philippes nettsider to sider – en urskive på hver side av urkassen.

Stallones versjon av det tosidige urverket er i hvitt gull. Den har fem forskjellige klokkekimer, har en evigvarende kalender og kan spore to tidssoner. Uret er så sjeldent at det leveres med en omfattende presentasjonseske som inkluderer en bok og plakett, begge med Stallones navn, et originalt sertifikat, mansjettknapper og en iPad i en Patek Philippe-skinnveske. Uret selv forblir i innpakningen – Stallone har aldri brukt klokken selv.

I ESKEN: Sothesby-auksjonen selger hele esken inkludert papirer. Foto: Sothesby

Ifølge Stallone kjøpte han Grandmaster Chime som en samler uten intensjon om å bruke den.

Han sier at uret ikke var lett å få tak i og at han måtte appellere til de høyeste herrer i selskapet for å bli tildelt sitt eksemplar. Han sammenligner klokken med et Monet-kunstverk og selger det med blandede følelser.

Hollywood-klokke

Stallone selger også en Panerai-klokke han brukte i Expendables 2. Han ga også flere slike klokker til sine medskuespillere, blant annet Arnold Schwarzenegger.

SELGER: Stallone selger flere klokker på Sothesby-auksjon. Foto: Sothesby

– Jeg syntes alltid at bronse-Luminor var utrolig, på grunn av metallet. Designet minner meg om Titanic og har denne industrielle følelsen. Jeg visste at jeg måtte bruke den i filmen, fordi den skulle gjøre så stort inntrykk, sier Stallone.

Klokken han selger er nummerert 000, og er ifølge Stallone selv sannsynligvis den første Panerai laget.

– Jeg har tatt dette uret gjennom prøvelser; under vann, over vann, i sanden, kampscener – you name it. Det var følgesvennen min gjennom den filmen og også i ettertid. Jeg har fått så mye glede av denne klokken. Og nå, hvorfor ikke la noen andre nyte den like mye som jeg gjorde? spør Stallone retorisk.