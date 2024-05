Norske banker ble svindlet for nesten en milliard i fjor

Bankene opplevde en økning på 51 prosent i tapene etter svindel, sammenlignet med 2022, viser Finanstilsynets årlige ROS-rapport som seksjonssjef Olav Johannessen la fram tirsdag. Til sammen utgjorde tapene 928 millioner kroner.

– Det var i 2023 en betydelig økning i samlede tap sammenlignet med tidligere år. Tapene er knyttet både til transaksjoner der svindleren utsteder eller modifiserer betalingen, og til transaksjoner der svindleren manipulerer betaleren til selv å gjennomføre betalingen, sa Johannessen under presentasjonen.

Sårbarhetsanalysen viser at tapene har vært stabile over tid, men at det var en økning i siste halvår i fjor. Tapene er størst for grensekryssende transaksjoner innenfor EØS.

(NTB)