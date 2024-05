Disney straffes på Wall Street

Et minutt etter at handelen tok til på New York-børsen har Nasdaq-indeksen gått opp 0,1 prosent og står i 16.360,08 poeng mens Dow Jones stiger 0,1 prosent til 38.882,51 poeng. S&P 500 stiger 0,2 prosent til 5.188,33 poeng.

Den tiårige amerikanske statsobligasjonsrenten er på 4,44 prosent mens VIX-indeksen, også kalt fryktindeksen, faller 0,4 prosent til 13,43.

Disney

I årets andre regnskapsmessige kvartal hadde Disney inntekter som toppet analytikernes estimater. Likevel faller aksjen 8,1 prosent i åpningsminuttene.

Selskapets streamingapplikasjoner for underholdning, Disney+ og Hulu, presenterte et overskudd for første gang, ifølge CNBC. Kombinert med ESPN+ tapte derimot streamingvirksomhetene 18 millioner dollar i kvartalet, betydelig mindre enn tapet på 659 millioner dollar for et år siden.

Peloton

Peloton-aksjen stiger 13,7 prosent etter at CNBC melder om at flere private equity-firmaer vurderer et potensielt oppkjøp av selskapet. Ifølge kilder som er kjent med saken skal samtalene har dreid seg om hvordan man kan gjøre det selskapet mer attraktivt ved å kutte kostnader etter 13 kvartal med tap.

Kutt-spekulasjoner

«Markedet fortsetter å ta bølgen. Dette etter at Powell sist uke fremsto mindre haukete enn fryktet, samtidig som de amerikanske arbeidsmarkedstallene viste en mer markant avkjøling. Dermed holdes kutt-spekulasjonene mer i live, og markedet er nå stadig mer innstilt på at renten i USA kuttes i september, og øyner deretter et neste kutt i desember. Men enda prises det ikke fullt ut», skriver Handelsbanken i en oppdatering.