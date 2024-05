Stanley «Stan» Druckenmiller er mannen som tjente milliarder for George Soros, etter å ha tipset ham om å shorte det britiske pundet i 1982. I et intervju med CNBC går han hardt ut mot Federal Reserve og president Joe Biden.

SLAKTES: USAs regjering, ledet av president Joe Biden. Foto: Bloomberg

– Anerkjennelsen av den økonomiske situasjonen vi står overfor ser ut til å være mye høyere. Alle ser ut til å forstå dette bortsett fra (finansminister Janet, red. anm.) Yellen, som bare fortsetter å bruke og bruke. Jeg synes det er dumt politisk, fordi det fører til inflasjon, og du må ikke være et geni for å forstå at inflasjonen skader den gjennomsnittlige amerikaneren, sier Druckenmiller.

– Fed rotet det til

Investoren som i dag forvalter hedgefondet Duquesne Family Office mener fortsatt at Fed tabbet seg ut da sentralbanken i desember 2023 endret holdning og kjørte hardere på at rentekuttene var på vei. Tabben var ifølge Druckenmiller at holdningsendringen skapte entusiasme og et håp i finansmarkedene om aggressive rentekutt, et håp sentralbanksjef Powell nå selv har bidratt til å knuse.

SLAKTES: Federal Reserve, ledet av Jerome Powell. Foto: Bloomberg

– Det virket for meg som om Fed var i en perfekt posisjon. Inflasjonen falt, finansielle forhold strammet seg til. Til en viss grad føler jeg at de rotet det til like før målstreken, fortsetter han overfor kanalen.

Gir Biden stryk

Lavere renter er generelt noe politikere ønsker velkommen, men Druckenmiller mener Powell ikke har gjort president Biden en tjeneste når han til høsten prøver å bli gjenvalgt som president.

– Bidenomics; hvis jeg var professor, ville jeg ha gitt ham strykkarakter. I utgangspunktet feildiagnostiserte han coronasituasjonen og trodde økonomien gikk inn i en depresjon. Det samme gjorde Fed, fortsetter han overfor CNBC.

– Finansdepartementet ter seg fortsatt som om vi er i en depresjon. De har brukt og brukt og brukt, og min nye frykt nå er at denne pengebruken og de påfølgende rentene på gjelden som er blitt skapt, vil skygge for noe av innovasjonen som ellers ville ha funnet sted, legger investorlegenden til.