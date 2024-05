Mandag steg Oslo Børs 1,37 prosent til ny all-time high. Tirsdag fortsatte Hovedindeksen opp 0,29 prosent til 1.394,15.

Med det er Oslo Børs opp 6,7 prosent siden nyttår.

Oljeprisen

Juli-kontrakten for Brent-oljen er tirsdag ned 0,7 prosent til 82,75 dollar fatet, mens WTI-oljen faller 0,7 prosent til 78,45 dollar fatet.

Til sammenligning stod nordsjøoljen i 83,50 dollar ved børsslutt mandag.

– Geopolitikk er tilbake i førersetet i råoljemarkedet etter forrige ukes nedgang. Utsiktene for etterspørselen er også fortsatt støttet av forventningene om rentekutt fra Federal Reserve, sa analytiker Charu Chanana ved Saxo Capital Markets, ifølge TDN Direkt.

Equinor endte opp 0,05 prosent til 305,65 kroner, mens Aker BP falt 0,07 prosent til 271,50 kroner. Vår Energi falt 0,03 prosent til 36,34 kroner. Bluenord falt 4,29 prosent etter tall og nedgradering av guiding.

Fredriksen-smell

John Fredriksen-selskapene Axactor og Archer la begge frem tall for første kvartal tirsdag morgen.

Archer fikk en EBITDA på 31 millioner dollar i kvartalet: – Robuste tall for første kvartal, mente Carnegie-analytiker Erik Aspen Fosså, som spådde aksjen opp 2-3 prosent. Det skjedde ikke. Aksjen falt 6,36 prosent til 27,32 kroner. Selskapet har i dag også gjennomført en omvendt aksjesplitt, der 25 gamle aksjer nå gir én ny.

Axactor , hvor Fredriksen også er største eier, skuffet i første kvartal. Selskapet meldte om en EBITDA på 26 millioner euro i kvartalet, mens det på forhånd var ventet 33 millioner. Også toppsjefen innrømmer at det ble et svakt kvartal for inkassoselskapet. Aksjen falt 11,42 prosent til 4,42 kroner.

Comeback

På den andre siden overrasket teknologiselskapet Crayon positivt. Aksjen, som tidligere har skapt diskusjon, snudde minus til pluss og overgikk analytikernes forventninger. Det sendte aksjen opp 15,54 prosent til 100,00 kroner som dagens tredje mest omsatte.

Salmon Evolution ble også belønnet med oppgang etter sine tall. Selskapet viste til et operasjonelt driftsresultat på 6 millioner kroner, opp fra minus 25 millioner i samme periode i fjor. Aksjen steg 7,30 prosent til 7,94 kroner.

Zaptec tror på firedobling av markedet i årene fremover. Elbilladerselskapet hadde 300 millioner i omsetning i første kvartal, opp 14 prosent fra fjorårets 265 millioner. Aksjen endte opp 2,10 prosent til 12,66 kroner.

Cambi falt 6,73 prosent til 13,85 kroner på sine tall. Slamselskapet hadde en EBITDA i første kvartal på 36 millioner kroner, ned fra 57 millioner i første kvartal året før, drevet av lavere bruttomargin og høyere lønnskostnader.