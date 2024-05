Grunnleggeren og administrerende direktør i Citadel, Ken Griffin, sa mandag at Federal Reserve (FED) sannsynligvis vil kutte rentene i september eller desember. Vedvarende inflasjon i tjenestesektoren fortsetter å utfordre sentralbankens innsats mot å få inflasjonen tilbake til målet på 2 prosent.

– Lønnveksten er seig, kjerneinflasjonen er også seig samtidig har man av-globalisering. Alt dette fjerner den konstante deflasjonstrenden som har påvirket prisene på varer i store deler av våre voksne liv, sier Griffin i intervjuet, ifølge MarketWatch.

– Om FED ikke kutter renten i september kommer de sannsynligvis til å gjøre det i desember, men det er fortsatt et spørsmål om inflasjonen faktisk vil avta nok innen den tid, fulgte han opp.

I et oppfølgingsintervju med CNBC sa Griffin at sentralbanksjef Jerome Powell og resterende medlemmer tok det rette valget om å holde renten uendret i intervallet 5,25 til 5,5 prosent.

– De må få ned inflasjonen over tid, sa Griffin og la til at han ikke vet hvor seig tjenesteinflasjonen vil være, men at det var bra å se at vareinflasjonen er avtagende.

Usikker på aksjemarkedet

Når det gjelder hvordan usikkerheten rundt både rentene og kunstig intelligens vil påvirke aksjemarkedet var Citadel-sjefen noe nølende.

– Vi vil finne ut av det, og det er det beste du kan gjøre i en sen-syklus, sa han.

– AI har virkelig transformert mentaliteten til det amerikanske næringslivet – det prøver å sette i gang produktiviteten, og næringslivet i Amerika griper muligheten, fulgte han opp.

I mars sa hedgefondforvalteren i et intervju at han trodde verden fortsatt er et godt stykke unna å se de virkelige store produktivitetsøkningene som markedet håper på.

Det amerikanske aksjemarkedet steg mandag og fortsetter oppgangen tirsdag med S&P 500 som i skrivende stund er opp 0,28 prosent, Nasdaq styrkes 0,21 prosent, mens Dow Jones er opp 0,12 prosent.