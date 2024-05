Dow Jones fortsatte å stige for femte dag på rad tirsdag etter at markedet ser ut til å tolke Powells uttalelser som mindre haukete enn fryktet.

«Dette er et marked som etterligner det FED gjør. Markedet har allerede fordøyd Powells kommentarer», sa Quincy Krosby, sjefstrateg for global økonomi hos LPL Financial. Som la til at det er tydelig at rentene, og hastigheten som rentene stiger høyere eller faller lavere, er svært viktige for markedet.

Handelsbanken skriver også i en oppdatering at markedet nå venter stadig mer et kutt i september.

«Markedet fortsetter å ta bølgen. Dette etter at Powell sist uke fremsto mindre haukete enn fryktet, samtidig som de amerikanske arbeidsmarkedstallene viste en mer markant avkjøling. Dermed holdes kutt-spekulasjonene mer i live, og markedet er nå stadig mer innstilt på at renten i USA kuttes i september, og øyner deretter et neste kutt i desember. Men enda prises det ikke fullt ut», skriver Handelsbanken i en oppdatering.

10-årsrenten falt til 4,46 prosent, mens 30-årsrenten falt til 4,60 prosent tirsdag.

S&P 500 steg onsdag 0,13 prosent til 5.187,68 mens teknologiindeksen Nasdaq falt 0,1 prosent til 16.332,56. Industritunge Dow Jones steg 0,08 prosent til 38.883,80.

Volatilitetsindeksen - VIX - falt 2,15 prosent til 13,2.

Bevegelser

Disney rapporterte inntekter som toppet analytikernes estimater. Likevel falt aksjen 9,5 prosent.

Selskapets streamingapplikasjoner for underholdning, Disney+ og Hulu, presenterte et overskudd for første gang, ifølge CNBC. Kombinert med ESPN+ tapte derimot streamingvirksomhetene 18 millioner dollar i kvartalet, betydelig mindre enn tapet på 659 millioner dollar for et år siden.

Videre steg Peloton over 15 prosent etter at CNBC melder om at flere private equity-firmaer vurderer et potensielt oppkjøp av selskapet. Ifølge kilder som er kjent med saken skal samtalene har dreid seg om hvordan man kan gjøre det selskapet mer attraktivt ved å kutte kostnader etter 13 kvartal med tap.

De største teknologiselskapene har stått for en stor del av børsoppgangen i USA de siste året. Facebook-eier Meta, Amazon, Netflix, Apple og Alphabet (også kjent som FAANG-aksjene), hadde en bra dag på børs tirsdag.

Facebook steg 0,55 prosent til 468,24 dollar.

Amazon steg 0,03 prosent til 188,76 dollar.

Apple steg 0,38 prosent til 182,40 dollar.

Netflix steg 1,51 prosent til 606,00 dollar.

Alphabet steg 1,87 prosent til 171,25 dollar.

Olje og gass

Juni-kontrakten på WTI-oljen steg 0,01 prosent til 78,49 dollar pr. fat, mens Brent-oljen falt 0,12 prosent til 83,21 dollar pr.fat.

Den amerikanske naturgassen steg 0,83 prosent til 2,21 dollar pr. MMBtu. Den europeiske naturgassen (TTF) falt 3,50 prosent til 30,72 euro/MWh.

Krypto

Bitcoin steg 0,15 prosent til 63,149,00, mens Ethereum tikket ned 0,26 prosent til 3.055,14.