Dette er noen av de viktigste sakene i Finansavisen onsdag:

Statkraft får majoriteten av inntjeningen fra norsk vannkraft, men pøser penger inn i prosjekter utenfor Norge, dessuten med mye lavere avkastning. Konsernsjef Birgitte Ringstad Vartdal har imidlertid tro på at investeringene skal gi god lønnsomhet over tid.

Nikolai Astrup, stortingsrepresentant for Høyre, mener derimot at det ikke er noen grunn til at norske skattebetalere skal ta all risikoen for den internasjonale satsingen. Han foreslår delprivatisering etter Telenor- og Equinor-modellen.

Christian Ringnes går av som sjef i Eiendomsspar og overlater sjefsstolen til Sigurd Stray.

Ringnes har vært sjef i 40 år. Han sier én krone for aksjonærene er blitt til 378 i løpet av disse årene, mens eiendomsmassen har gått fra 400 millioner til 40 milliarder. Dette tilsvarer en årlig avkastning på 16 prosent.

Oslo kommune har vunnet retten til å ekspropriere deler av åtte sjøeiendommer på Bygdøy for å bygge kyststi. Det får grunneierne til å rase.

Christer Eriksen er én av dem. Han sier tomten ødelegges når hele Oslo kommer inn i hagen. Eriksens advokat, Marius Rød i Ræder Bing, anslår et verdifall på rundt 20 millioner kroner med vedtaket. Og det gjelder kun Eriksens eiendom.

På lederplass skriver Trygve Hegnar om finansminister Trygve Slagsvold Vedum, som freser etter at Høyres nestleder Tina Bru nærmest har advart gründere mot å etablere seg i Norge.

Urealiserte gevinster blir beskattet. Det er så ille at nordmenn med vyer om noe stort, heller reiser ut av landet. Det er ikke Bru som skal skjelles ut, men Vedum, skriver Hegnar.

Finanskalender:



Resultat pr. 1. kv.:

Smartoptics: Kl. 06.00, Hotel Continental kl. 09.00, webcast

Arctic Fish Holding: Kl. 06.30

Mowi: Kl. 06.30, Høyres Hus kl. 08.00, webcast

Aker: Kl. 07.00, webcast kl. 09.00

ArcticZymes Technologies: Kl. 07.00, webcast kl. 08.30

Bergen Carbon Solutions: Kl. 07.00, hos Norne i Bergen kl. 08.00, webcast

Cloudberry Clean Energy: Kl. 07.00, webcast kl. 11.00

DNO: Kl. 07.00, webcast kl. 12.30

Elmera Group: Kl. 07.00, webcast kl. 08.00

Elopak: Kl. 07.00, Hotel Continental kl. 09.00, webcast

Hexagon Composites: Kl. 07.00, selskapets lokaler kl. 08.30, webcast

Huddly: Kl. 07.00, webcast kl. 08.00

Kongsberg Automotive: Kl. 07.00, webcast kl. 09.00

Multiconsult: Kl. 07.00, Hotel Continental kl. 08.30, webcast

PGS: Kl. 07.00, House of Oslo kl. 08.00, webcast

Polaris Media: Kl. 07.00, Hotel Continental kl. 09.30, webcast

Prosafe: Kl. 07.00, hos Pareto kl. 10.00, webcast

Reach Subsea: Kl. 07.00, webcast kl. 09.30

SpareBank 1 SMN: Kl. 07.00, webcast kl. 09.45

Stainless Tankers: Kl. 07.00, webcast kl. 15.30

TGS: Kl. 07.00, House of Oslo kl. 09.00, webcast

Veidekke: Kl. 07.00, hovedkontoret kl. 08.30, webcast