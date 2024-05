Dette vil påvirke Oslo Børs onsdag

Roger Berntsen i Nordnet tror Oslo Børs åpner flatt, eller innenfor intervallet [-0,4, 0,4] prosent.

Analytikeren trekker i sin morgenrapport frem at rentene, med den amerikanske 10-åringen i spissen, har kommet betydelig ned den siste uken.

«Dette har banet vei for aksjemarkedene verden over. Om denne trenden vil fortsette, gjenstår å se», skriver han.

Berntsen påpeker også at etter flere dager på rad med børsoppgang, valgte mange asiatiske investorer å sikre gevinster onsdag.

«Det er naturlig å anta at nedgangen i Asia i natt kan påvirke stemningen på de europeiske børsene i dag, inkludert de nordiske. Den generelle stemningen er for øvrig god, men skjør på grunn av stor geopolitisk usikkerhet», skriver analytikeren.

Asia

De fleste av de asiatiske børsene faller tilbake onsdag morgen.

I Japan svekkes Nikkei 1,40 prosent, mens den bredere Topix-indeksen er ned 1,08 prosent.

Shanghai Composite i Kina faller 0,41 prosent, Hang Seng i Hongkong er ned 0,37 prosent, mens Kospi i Sør-Korea derimot klatrer 0,12 prosent.

Oljeprisen

Juli-kontrakten for Brent-oljen er onsdag morgen ned 0,44 prosent til 82,80 dollar fatet, mens WTI-oljen faller 0,40 prosent til 78,07 dollar fatet.

Til sammenligning ble et fat nordsjøolje omsatt for 82,75 dollar fatet ved børsslutt i Oslo tirsdag.

Wall Street

Dow Jones fortsatte å stige for femte dag på rad tirsdag etter at markedet ser ut til å tolke Powells uttalelser som mindre haukete enn fryktet.

S&P 500 steg onsdag 0,13 prosent til 5.187,68 mens teknologiindeksen Nasdaq falt 0,1 prosent til 16.332,56. Industritunge Dow Jones steg 0,08 prosent til 38.883,80.

Disney rapporterte inntekter som toppet analytikernes estimater. Likevel falt aksjen 9,5 prosent. Selskapets streamingapplikasjoner for underholdning, Disney+ og Hulu, presenterte et overskudd for første gang, ifølge CNBC. Kombinert med ESPN+ tapte derimot streamingvirksomhetene 18 millioner dollar i kvartalet, betydelig mindre enn tapet på 659 millioner dollar for et år siden.

Les hele USA-oppdateringen her.

Oslo Børs

Mandag steg Oslo Børs 1,37 prosent til ny all-time high. Tirsdag fortsatte Hovedindeksen opp 0,29 prosent til 1.394,15.

John Fredriksen-selskapene Axactor og Archer la begge frem tall for første kvartal tirsdag morgen.

Archer fikk en EBITDA på 31 millioner dollar i kvartalet: – Robuste tall for første kvartal, mente Carnegie-analytiker Erik Aspen Fosså, som spådde aksjen opp 2-3 prosent. Det skjedde ikke. Aksjen falt 6,36 prosent til 27,32 kroner. Selskapet har i dag også gjennomført en omvendt aksjesplitt, der 25 gamle aksjer nå gir én ny.

Axactor , hvor Fredriksen også er største eier, skuffet i første kvartal. Selskapet meldte om en EBITDA på 26 millioner euro i kvartalet, mens det på forhånd var ventet 33 millioner. Også toppsjefen innrømmer at det ble et svakt kvartal for inkassoselskapet. Aksjen falt 11,42 prosent til 4,42 kroner.

Les hele børsoppdateringen her.

Dette skjer i dag:

Resultat pr. 1. kv.:

Smartoptics: Kl. 06.00, Hotel Continental kl. 09.00, webcast

Arctic Fish Holding: Kl. 06.30