Hexagon Composites driftsresultat ble mer enn halvert til 8,7 millioner kroner i første kvartal. Hexagon Agilitys Mobile Pipeline-virksomhet leverteimidlertid nok et rekordresultat, noe Hexagon-sjef Jon Erik Engeset mener veide opp for et svakere kvartal for de andre virksomhetene.

Investorene virker ikke å være misfornøyde, og sender aksjen opp 7,11 prosent til 20,35.

Også DNO styrkes betraktelig etter kvartalsrapporten, og aksjen er nå opp 5,05 prosent til 11,03 kroner.

Oljeselskapet la frem et driftsresultat på 61 millioner dollar, noe som er en økning på 61 prosent fra foregående kvartal, men en nedgang på over 60 prosent fra samme periode i fjor. Nettoproduksjonen ble løftet 14 prosent til et snitt på 74,800 fat pr. dag.

I rødt

John Fredriksen-dominerte Axactor falt tirsdag 11,42 prosent etter at toppsjefen innrømmet et svakt første kvartal for innkassoselskapet. Nedturen er tydeligvis ikke over, og aksjen svekkes i dag ytterligere 5,66 prosent til 4,17 kroner.

Blant tungvekterne er det først og fremst oljeselskapene som står i rødt. Norsk Hydro er ned 4,71 prosent til 66,76 kroner, men er onsdag notert eks utbytte på 2,50 kroner.

Veidekke la frem sine førstekvartalstall i morges, og kunne melde om inntekter og ordreinngang på linje med samme periode i fjor. Aksjen faller 5,43 prosent til 111,40 kroner, men noteres i dag eks utbytte på 7,90 kroner.

Oljeprisen

Juli-kontrakten for Brent-oljen er onsdag morgen ned 1,03 prosent til 82,30 dollar fatet, mens WTI-oljen faller 1,07 prosent til 77,54 dollar fatet.

Til sammenligning ble et fat nordsjøolje omsatt for 82,75 dollar fatet ved børsslutt i Oslo tirsdag.

Equinor faller 0,95 prosent til 302,75 kroner, mens Aker BP er ned 0,99 prosent til 268,80 kroner. Vår Energi går tilbake 1,32 prosent til 35,86 kroner.