NHTSA – USAs svar på Statens vegvesen – har lagt press på Tesla og ønsker svar angående endringer selskapet har gjort på sitt Autopilot-system etter en frivillig tilbakekalling i desember der omtrent 2 millioner kjøretøy i USA ble berørt.

Tesla har nå fått frist til 1. juli på å gi informasjon til NHTSA eller risikere bøter på opptil 135,8 millioner dollar – 1,5 milliarder kroner – ifølge et brev sendt av trafikkmyndighetene til Tesla datert 6. mai.

Tilbakekallingen var ment å forbedre Teslas Autopilot, men siden den ble gjennomført har minst 20 Tesla-kjøretøy vært involvert i ulykker der systemet antas å være i bruk, ifølge brevet fra NHTSA.

Ikke gjort nok

Dette kravet kommer etter en treårig gransking gjennomført av NHTSA der de fant sikkerhetsproblemer med Tesla Autopilot som skal ha stått bak minst 467 kollisjoner og 14 dødsfall fra januar 2018 til august 2023.

NHTSA har konkludert med at førere involvert i disse krasjene «ikke var tilstrekkelig engasjert i å kjøre bilen og at advarslene som ble gitt av Autopilot når Autostyring var aktivert, ikke i tilstrekkelig grad sikret at førerne opprettholdt sin oppmerksomhet på kjøringen».

Tesla sørger for at førerne av bilene sine følger med på veien ved å kreve at sjåføren holder hendene på rattet med jevne mellomrom. I tillegg er det et kupékamera som er vendt mot passasjerene som sjekker at sjåførens øyne er rettet mot veien.

Store endringer

Nå vil NHTSA ha detaljerte krasjdata fra Tesla, inkludert data og video lagret i bilene fra ulykker og som er oppbevart av selskapet.

Tesla er midt i en massiv omorganisering og omfattende nedbemanninger. Selskapet har ikke avslørt hvor mange stillinger i Autopilot-teamene som kan ha blitt kuttet.

Tesla-aksjen falt 3,8 prosent tirsdag og er ned nær 30 prosent hittil i år.