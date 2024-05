Flere reiste med SAS

SAS fraktet i april totalt 2,1 millioner passasjerer, noe som tilsvarer en oppgang på 12 prosent fra samme periode i fjor.

Flyselskapet melder samtidig om en oppgang i den regulære passasjertrafikken (RPK) på 9,4 prosent i april, sammenlignet med samme periode i fjor.

Kapasiteten målt i ASK (antall setekilometer) steg totalt 7,4 prosent fra april 2023. Kabinfaktoren endte opp 1,4 prosentpoeng mot samme periode i fjor til 77,2 prosent.

Valutajustert yield falt i april 5,2 prosent til 0,96 svenske kroner, mens valutajustert PASK var ned 3,2 prosent til 0,74 svenske kroner.

Ny allianse

– Vi hadde i april stabil drift, og nådde målsetningene våre for punktlighet og regularitet, til tross for påvirkning fra flere eksterne faktorer som for eksempel nedstenging av norsk luftrom 25. april, sier SAS-sjef Anko van der Werff i en kommentar.

Han trekker også frem at SAS i løpet av måneden undertegnet en allianseavtale med SkyTeam, som innebærer at flyselskapet går inn i alliansen 1. september i år.

–Vi er glade for å ha nådd denne milpælen i overgangen til en ny allianse. SAS-kundene og EuroBonus-medlemmene kan nå se frem mot nye destinasjoner og fordeler med SkyTeam, noe som markerer starten på en spennende fremtid for våre kunder, partnere og medarbeidere, sier van der Werff.