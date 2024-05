Et rengjøringsselskap har blitt bøtelagt 649.000 dollar – 7,1 millioner kroner – etter at en undersøkelse gjennomført av Department of Labor – det amerikanske arbeidstilsynet – avdekket at de hadde ansatt mindreårige til farlige jobber, deriblant å rengjøre slakterier.

Fayette Janitorial Service hadde ansatt minst 24 barn helt ned i 13-års alderen. De mindreårige hadde jobbet nattskift ved to forskjellige slakterier, ifølge arbeidstilsynet.

– Mindreårige ble brukt til å rengjøre farlig utstyr på slakterigulvet, som hodekapper, kjeftdrager, kjøttbånd og nakkesaks, sa Arbeidsdepartementet i en pressemelding fra februar der de beskrev resultatene av sin undersøkelse.

Får følger

«Bruken av falske identifikasjonsdokumenter gjorde at personer under 18 år klarte å omgå våre retningslinjer og prosedyrer. Dette krevde umiddelbar handling, skriver Fayette i en uttalelse til CNN.

I tillegg til å betale boten, må Fayette ansette en tredjepart for å hindre tilfeller av barnearbeid og opprette en måte å rapportere bekymringer om at barn blir ansatt.

Selskapet la til at de har samarbeidet med arbeidstilsynet, og at målet deres er å fortsatt sikre et trygt arbeidsmiljø for alle sine ansatte.

Tilfeller av ulovlig barnearbeid har økt de siste årene i USA og andre selskaper har blitt bøtelagt for å ansette mindreårige. Ifølge en DOL-undersøkelse betalte Packers Sanitation Services Inc. i fjor 1,5 millioner dollar – 16,4 millioner kroner – i bøter for å ansette mindreårige i farlige yrker og for å ha dem på nattskift.