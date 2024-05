Ny rekord på Oslo Børs

Onsdag gikk hovedindeksen på Oslo Børs opp 0,3 prosent før den sluttet på 1.398,27 poeng. Det er den høyeste sluttnoteringen noensinne. Ved børsslutt ble et fat nordsjøolje omsatt for 82,75 dollar, ned 0,5 prosent. Equinor falt 0,3 prosent til 304,70 kroner, mens Aker BP gikk ned 1,0 prosent til 268,90 kroner.

– Resultatsesongen har vært fantastisk, og det er ingen tvil om at renten skal ned. Om rentekuttet utsettes et kvartal eller to gjør meg ikke engstelig, sier forvalter Jan Petter Sissener til Finansavisen.

Hexagon Composites rapporterte en omsetning på 1,08 milliarder kroner i første kvartal, ned fra fjorårets 1,13 milliarder kroner, samtidig som EBITDA-resultatet endte på 77 millioner kroner, ned fra 83 millioner i fjor. Tirsdag var Carnegie ute med en analyse som konkluderte med at kvartalsrapporten kunne være en kurstrigger. Aksjen klatret 12,4 prosent til 21,35 kroner.

Odfjell la frem sine kvartalstall etter børsens stengetid tirsdag. Kjemikalietankrederiet fikk et resultat på 68 millioner dollar etter skatt i første kvartal, og ledelsen forventer et enda sterkere andre kvartal. Aksjen gikk opp 9,8 prosent til 192,00 kroner.

Napatech meldte tirsdag kveld at selskapet har hentet 225 millioner kroner til en kurs på 25,00 kroner. Onsdag gikk aksjen opp 29,0 prosent til 29,40 kroner.

Mowi gikk opp 1,1 prosent til 195,30 kroner etter selskapets kvartalspresentasjon. Styret i oppdrettsgiganten har besluttet å dele ut et utbytte på 1,5 kroner pr. aksje for første kvartal – tilsvarende 776 millioner kroner.

Kongsberg Automotive fikk et driftsresultat på 10,1 millioner euro i første kvartal, opp fra 3,6 millioner i samme periode i fjor. Inntektene endte på 212,1 millioner euro, ned fra 228,8 millioner i første kvartal 2023. Aksjen falt 3,9 prosent til 1,69 kroner.

DNO fikk et driftsresultat på 61 millioner dollar i første kvartal, opp 61 prosent fra foregående kvartal, samtidig som det er en nedgang på 60 prosent fra året før. Aksjen klatret 6,4 prosent til 11,17 kroner.