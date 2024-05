Anbefaler å kjøpe Disney-dypp

Etter at Walt Disney publiserte reultater for andre kvartal har aksjen falt med nesten 10 prosent. Dette til tross for at Disney hadde inntekter som toppet analytikernes estimater.

Selskapets streamingapplikasjoner for underholdning, Disney+ og Hulu, presenterte et overskudd for første gang, ifølge CNBC. Kombinert med ESPN+ tapte derimot streamingvirksomhetene 18 millioner dollar i kvartalet, betydelig mindre enn tapet på 659 millioner dollar for et år siden.

Samtidig presenterte selskapet en skuffende guiding for opplevelses-segmentet.

Barclays-analytiker Kannan Venkateshwar mener at bekymringene rundt veksten i inntekter fra temaparker var overdrevet. Han uttrykte optimisme med tanke på Disney's strømmeresultater.

– I bunn og grunn, hva som er mer imponerende etter vår mening, er at denne virksomheten nå sannsynligvis vil være lønnsom på en konsistent basis, spesielt justert for India-virksomheten, kun 4 år etter lanseringen av strømmetjenesten, noe som andre strømmetjenester, inkludert markedsledere som Netflix, brukte mye lengre tid på å oppnå,"skrev han i en notat onsdag.

På sikt kunne Disney's strømme-marginer potensielt overgå de til Netflix, la han til.