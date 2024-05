Samtidig som Dow fortsetter ferden oppover, falt Nasdaq for andre dag på rad. Tek-askjer har hatt store sko å fylle i denne resultatperioden, da den raske utviklingen kunstig intelligens har skapt høye forventninger.

S&P 500 forble uendret onsdag og endte på 5.187,59 mens teknologiindeksen Nasdaq falt 0,18 prosent til 16.302,76. Industritunge Dow Jones steg 0,44 prosent til 39.058,41.

Bostons Fed-president Susan Collins onsdag at Feds rentepolitikk sannsynligvis må forbli på nåværende nivå til inflasjonen beveger seg "bærekraftig" mot sentralbankens mål på 2 prosen, skriver CNBC.

10-årsrenten steg til 0,04 prosent, til 4,5 prosent, og volatilitetsindeksen - VIX - falt 2,12 prosent til 12,96.

Bevegelser

Tripadvisor-aksjen falt med nesten 30 prosent etter at det nettbaserte reiseselskapet avviste tanken om et potensielt salg da de presenterte kvartalstall. Selskapet oppnådde en omsetning på 395 millioner dollar, og rapporterte en justert EPS på 12 cent, mot estimerte 4 cent.

Uber falt nærmere 6 prosent etter å ha lagt frem blandede resultater for første kvartal. Selskapets samlede inntekter overgikk forventningene, og endte på 10,13 milliarder dollar mot analytikernes estimat på 10,11 milliarder dollar. Imidlertid rapporterte selskapet et tap på 32 cent per aksje. Analytikere hadde forventet en fortjeneste på 23 cent per aksje.

Plattformen Reddit steg over 5 prosent etter å ha rapportert sterke inntekter og vekst i daglige aktive brukere i sin debutrapport. Inntektene kom inn på 243 millioner dollar, mot 212,8 millioner dollar som var forventet.

Shopify presenterte også kvartalstall og aksjen stupte med 19 prosent etter at en skuffende guiding overskygget sterke resultater.

Brikkeprodusenten Intel falt rundt 2,5 prosent etter å kommet med en revidert guiding for andre kvartal. Selskapet forventer nå at inntektene havner på under 13 milliarder dollar. Dette skjedde etter etter at Department of Commerce trakk tilbake eksportlisenser for Huawei med base i Kina.

Elbilprodusenten Tesla falt med 1,7 prosent etter nyheter om at amerikanske myndigheter undersøker selskapets uttalelser om de omstridte førerassistansesystemene Autopilot og Full Self-Driving.

De største teknologiselskapene har stått for en stor del av børsoppgangen i USA de siste året. Facebook-eier Meta, Amazon, Netflix, Apple og Alphabet (også kjent som FAANG-aksjene), hadde en bra dag på børs onsdag.

Facebook steg 0,93 prosent til 472,60 dollar.

Amazon falt 0,40 prosent til 188,00 dollar.

Apple steg 0,19 prosent til 182,74 dollar.

Netflix steg 0,57 prosent til 606,47 dollar.

Alphabet steg 1,09 prosent til 169,38 dollar.

Olje og gass

Juni-kontrakten på WTI-oljen steg 1,03 prosent til 79,19 dollar pr. fat, mens Brent-oljen steg 0,72 prosent til 83,77 dollar pr.fat.

Den amerikanske naturgassen falt 1,22 prosent 0,83 prosent til 2,181 dollar pr. MMBtu.

Tall fra det amerikanske energidepartementets statistikkfløy viser at de amerikanske råoljelagrene økte med 1,4 millioner fat til 459,5 millioner fat i forrige uke. Ifølge TDN Direkt var det ventet en nedgang på 1,4 millioner fat.

Krypto

Bitcoin falt 0,04 prosent til 62.140,00, mens Ethereum tikket ned 1,76 prosent til 2.993,30