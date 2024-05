Electromagnetic Geoservices (EMGS) støtter olje- og gasselskaper i deres søk på hydrokarboner ved bruk av elektromagnetisk teknologi. Omsetningen i fleste kvartal falt med 1,1 millioner dollar, sammenlignet med fjerde kvartal i 2023.

Omsatte endte på 0,2 millioner dollar, mot 5 milloner dollar i tilsvarende periode i fjor.

Justert EBITDA endte på minus 3,8 milloner dollar sammenlignet med 2,4 millioner i første kvartal 2023.

Tidligere var EMGS' inntekter hovedsakelig fra salg av multiklientdata, men dette kvartalet kom inntektene fra kontraktsalg. Seismikkselskapet hadde ett skip i aktivitet i første kvartal: «Atlantic Guardian». Skipet startet kvartalet i varmt opplag, men ble mobilisert for en fullt forhåndsfinansiert multiklientundersøkelse i Nordsjøen i februar, etterfulgt av et oppdrag for Petrobras i Brasil. EMGS jobber med å sikre flere oppdrag for skipet, med forventninger om at det vil returnere til Norge etter oppdraget i Brasil.