Robinhood og AirBnb leverer tall: store bevegelser i etterhandelen

Airbnb og Robinhood rapporterte resultater for første kvartal onsdag kveld, begge slo estimatene, men de beveger seg i hver sin retning i etterhandelen.

Airbnb

Etter børsens stengetid faller Airbnb med nesten 7 prosent. Omsetningen til selskapet økte med 18 prosent fra 1,82 milliarder dollar året før.

Resultat per aksje: 41 cent mot forventede 24 cent

Omsetning: 2,14 milliarder dollar mot forventede 2,06 milliarder dollar

Airbnb-plattformen forventer en omsetningen i andre kvartal mellom 2,68 milliarder dollar og 2,74 milliarder dollar, noe som var under det markedet håpet på, og aksjen falt.

Selskapet skriver at de opplever en "kraftig etterspørsel etter reise" foran den travle sommersesongen, spesielt rundt kommende arrangementer som OL.

Robinhood

Aksjene til Robinhood steg derimot med nesten 7 prosent etter at Wall Street stengte. Finansgiganten kunngjorde et nettoresultat på 157 millioner dollar, eller 18 cent per aksje, for første kvartal. Under samme periode i fjor hadde selskapet hadde et netto tap på 511 millioner dollar, eller 57 cent per aksje. Videre leverte de en omsetning op 618 millioner dollar, mot forventede 549 millioner dollar

Kryptotransaksjoner stod for 126 millioner dollar i omsetning i kvartalet, sa selskapet.

Robinhood økte i popularitet under Covid-pandemien i 2020 og 2021, men har siden sett brukeraktivitet og inntekter som gjenspeiler handlingen i det bredere markedet.