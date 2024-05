Billigst er ikke alltid best

Under disse antakelsene kan vi dermed regne ut at en teoretisk riktig verdsettelse, uttrykt ved P/E, for selskap A er 10x og for selskap B 14x. Generelt kan verdsettelsen under ulike ROIC og vekstforutsetninger fremstilles som vist i tabell 1.

Grafikk Grafikk: Holberg

Et par konklusjoner fra tabell 1.

Fordi selskap A ikke har høyere kapitalavkastning enn avkastningskravet (ROIC = CoE) vil de ikke skape noe ekstra verdi uansett hvor mye de klarer å investere. For Selskap B som skaper verdi (ROIC > CoE) vil spørsmålet være hvor mye de klarer å reinvestere (b) for vekst og hvor lenge de klarer å reinvestere til den høye lønnsomheten. Samtidig vil investorer ønske en så høy reinvesteringsrate (b) som mulig dersom ROIC er høyere enn CoE. Som nevnt over, er høyere ROIC bedre enn lavere ROIC, fordi økende ROIC betyr mindre reinvesteringsbehov og høyere fri kontantstrøm.

Vi kan også avskilte den populære dikotomien “verdi” versus “vekst”. Vekst er alltid et element i verdiskapning, men kan bidra både positivt og negativt, det vil si både være verdiskapende og verdiødeleggende. Det vil derfor være lite lønnsomt å kjøpe det billigste selskapet hvis det ikke er noe verdiskapning der, det er jo faktisk riktig priset. Som Buffett skriver i Berkshire Hathaways aksjonærbrev for 1992: “Growth is always a component in the calculation of value, constituting a variable whose importance can range from negligible to enormous and whose impact can be negative as well as positive”. Svaret på det innledende spørsmålet er at selv om de to selskapene har samme vekst og tjener det samme i kroner og øre, så betyr det ikke at de skal verdsettes på samme P/E-multippel.

Grafikk: Holberg

Vær aktsom!

Så neste gang du får servert en sammenligning av P/E-tall for selskaper, bør du rynke litt på nesen og spørre: Hvilken kapitalavkastning har selskapene? Hvor lenge og hvor mye kan de reinvestere til en gitt lønnsomhet? I praksis vil ofte investorer vurdere nivået på kapitalavkastning opp mot evne til å reinvestere. På et gitt nivå er gjerne høy kapitalavkastning “godt nok” (forutsatt at den kan opprettholdes noenlunde over tid), og da vil selskapenes evne og muligheter til reinvestering, samt hvor lenge reinvesteringstakten kan opprettholdes, være det viktigste.

Som investeringslegenden Charlie Munger oppsummerer det: “There are two kinds of businesses: The first earns 12 prosent, and you can take it out at the end of the year. The second earns 12 prosent but all the excess cash must be reinvested—there’s never any cash. It reminds me of the guy who looks at all of his equipment and says, ‘There’s all of my profit.’ We hate that kind of business.”