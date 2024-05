Blandet i Asia etter fed-kommentar

Det er blandet på de største børsene i Asia- og Stillehavsområdet torsdag morgen, der investorene fortsatt prosesserer gårsdagens uttallelser fra den amerikanske sentralbanken Federal Reserve (Fed).

Bostons Fed-president Susan Collins sa onsdag at Feds rentepolitikk sannsynligvis må forbli på nåværende nivå til inflasjonen beveger seg "bærekraftig" mot sentralbankens mål på 2 prosent, ifølge CNBC.

Samtidig ser man oppgang for en rekke aksjer i Kina, etter at friske tall viste en oppgang på 8,4 prosent i landets import i april, godt over forventningene. Eksporten i samme periode økte med 1,5 prosent, som ventet.

Shanghai Composites stiger med 0,75 prosent torsdag, mens Hang Seng i Hongkong klatrer 1,15 prosent.

I tillegg falt reallønnen i Japan 2,5 prosent i mars, år-over-år, som markerer 24 måneder med nedgang, skriver CNBC.

Nikkei i Japan faller med 0,35 prosent, mens den bredere Topix-indeksen er opp 0,26 prosent.

Videre er Kospi i Sør-Korea ned 1,14 prosent torsdag morgen, S&P/ASX200-indeksen i Austalia faller 1,06 prosent, og Nifty 50 i India er ned 0,63 prosent.