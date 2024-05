I løpet av de to første ukene i april steg den såkalte «fryktindeksen», VIX, fra 13,1 til 19,3. Oppgangen var derimot kortvarig, og i dag er indeksen igjen nede på 13,22.

Ifølge MarketWatch har den brå nedgangen i indeksen satt i gang en diskusjon på Wall Street om volatilitetsmåleren er «ødelagt».

Ifølge MarketWatch er standardavviket for daglige S&P 500 SPX-avkastninger de siste 100 dagene 0,7 prosent, sammenlignet med et snitt på én prosent fra 2010 til i dag.

I samme periode har gjennomsnittsnivået for VIX vært 18,5. Indeksen står nå på 13,1 som betyr at fryktmåleren er omtrent 28 prosent under snittet fra de siste 14 årene.

Refleksjon av markedet

Nicholas Colas fra DataTrek sier derimot til MarketWatch at indeksen handler akkurat der den skal basert på hvor rolige aksjene har vært de siste 100 handelsdagene.

Mye av kritikken mot indeksen kommer fra de mange risikofaktorene som kan sende markedet ned, som forsinkede rentekutt, geopolitiske spenninger, og det kommende presidentvalget.

Det er derimot en stor mistolkning av hva indeksen måler.

VIX er det mye brukte navnet på Chicago Board Options Exchanges (CBOE) volatilitetsindeks. Henrik Sommerfelt i CMC Markets har tidligere forklart at når investorer blir nervøse og velger å sikre seg mot fremtidige kursfall, måles denne aktiviteten ved hjelp av VIX-indeksen.

Han poengterer, i likhet med Colas, at VIX-indeksen ikke er en indikator på hva som vil skje, men en refleksjon av det som har skjedd.

«I perioder med bratte kursfall vil VIX-indeksen vise en kraftig stigning. Denne er som regel kortvarig. Indeksen viser stressnivået til investorene. Når stressnivået er høyt, kan det være gode kjøpsmuligheter, da stressnivået normalt varer kort tid», har Sommerfelt tidligere skrevet i Finansavisen.