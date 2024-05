Det ble bred oppgang på aksjemarkedet i USA Kristi himmelfartsdag, etter en blandet utvikling dagen før.

Slik gikk det med de tre toneangivende indeksene på Wall Street:

S&P 500-indeksen steg 0,51 prosent til 5.214,08.

Teknologiindeksen Nasdaq steg 0,27 prosent til 16.346,26.

Industritunge Dow Jones endte opp 0,85 prosent til 39.387,76, og steg med det for syvende dag på rad.

Fryktindeksen var ned 2,2 prosent til 12,71.

Den tiårige amerikanske statsrenten lå i 22-tiden norsk tid på 4,455 prosent, ned 0,028. UBS spår nå at denne vil synke til 3,85 prosent innen utgangen av året, ifølge MarketWatch.

En auksjon av 30-årige statsobligasjoner for 25 milliarder dollar med god etterspørsel bidro til rentenedgangen, ifølge Bloomberg. Det samme gjorde nye tall fra USAs arbeidsmarked.

Næring til rentekutthåp

BLIR DET KUTT? Håpet om rentekutt fra Federal Reserve og sentralbanksjef Jerome Powell øker med de ferske nøkkeltallene torsdag. Foto: Bloomberg

Torsdagens jobless claims-tall viste 231.000 førstegangssøkende til ledighetstrygd i forrige uke, som var mer enn 20.000 flere enn ventet – og det høyeste tallet siden august i fjor. Dermed styrkes troen på rentekutt fra Federal Reserve.

I forrige uke viste «månedens viktigste nøkkeltall» en uventet lav sysselsettingsvekst utenfor landbruket i USA. «Dette er et renten-ned-tall,» kommenterte sjeføkonom Harald Magnus Andreassen i SpareBank 1 Markets etter de lave jobbtallene.

Torsdag har forøvrig den britiske sentralbanken besluttet å holde styringsrenten uendret på 5,25 prosent. To av ni i den pengepolitiske komité stemte imidlertid for å kutte, mot én ved forrige møte og en forventning om én også nå. De øvrige syv stemte for uendret styringsrente.

I kjølvannet av rentedommen steg britiske FTSE 100 til ny toppnotering. Indeksen endte opp 0,33 prosent til 8.381,35, etter å ha vært oppe i 8.396,25.

Oslo Børs var blant flere andre aksjemarkeder som holdt stengt torsdag.

Fantastiske syv

Meta Platforms steg for syvende dag på rad, med en oppgang på 0,6 prosent. Microsoft steg 0,4 prosent, og Amazon steg 0,8 prosent. Apple endte opp 1,0 prosent. Google-selskapet Alphabet steg 0,25 prosent, mens Nvidia falt 1,8 prosent. Tesla falt 1,6 prosent.

Home Depot og Caterpillar bidro til Dow Jones-oppgangen med sine kursoppganger på 2,5 og 2,1 prosent, ifølge CNBC.

Kvartalstall

Warner Bros Discovery har ifølge CNBC fremlagt svakere topp- og bunnlinje enn ventet og var lenge ned, men aksjen snudde til oppgang og endte opp 3,1 prosent.

Kinokjeden AMC Entertainment har meldt om nedgang i inntekter og gjester og falt 4,4 prosent. Halvlederselskapet Arm falt 2,3 prosent etter å ha presentert skuffende guiding. Airbnb har også lagt frem skuffende guiding, og falt 6,9 prosent – selv om resultatene for første kvartal var bedre enn ventet.