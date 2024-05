Dette vil påvirke Oslo Børs i dag

Asia fulgte Wall Street i kjølvannet av et nytt håp om rentekutt fra Federal Reserve.

Hong Kong-børsen ledet an og nådde sitt høyeste nivå på ni måneder. Oppgangen kommer etter at Bloomberg rapporterte at myndigheter vurderte et forslag om å frita enkeltpersoner fra å betale skatt på utbytte fra Hong Kong-aksjer kjøpt via Stock Connect, ifølge CNBC.

Hang Seng-børsen i Hongkong er opp over 1,5 prosent. På det kinesiske fastlandet faller likevel Shanghai Composite frem 0,2 prosent.

I Japan stiger Nikkei 0,4 prosent, mens den bredere Topix-indeksen er opp 0,4 prosent. Kospi i Sør-Korea er opp 0,6 prosent.

I India stiger Sensex 0,4 prosent, S&P/ASX 200-indeksen i Australia er opp 0,6 prosent, og Straits Times i Singapore klatrer 0,8 prosent.

Oljeprisen

Oljeprisen stiger fredag morgen etter tegn på en bedring i økonomien i Kina. Samtidig har forhandlingene i konflikten mellom Israel og Hamas stoppet opp.

Kinas eksport og import var igjen økende i april etter et fall forrige måned. Importen for april økte med 8,4 prosent, og slo forventningen om en økning på 4,8 prosent.

«Signaler om en styrket etterspørsel fra Kina bør bidra til at råvaremarkedet holder stand,» skrev ANZ Research i en kommentar.

Juli-kontrakten for nordsjøoljen brent er opp 0,6 prosent til 84,41 dollar pr. fat. Til sammenligning var den 82,71 dollar fatet ved børsslutt onsdag.

Den amerikanske WTI-oljen er opp 0,7 prosent til 79,85 dollar pr. fat.

Wall Street

Svakere jobbtall gir sterkere tro på rentekutt. Torsdag endte alle de tre toneangivende indeksene i USA med klar oppgang.

Det ble bred oppgang på aksjemarkedet i USA Kristi himmelfartsdag, etter en blandet utvikling dagen før.

Slik gikk det med de tre toneangivende indeksene på Wall Street:

S&P 500-indeksen steg 0,51 prosent til 5.214,08.

Teknologiindeksen Nasdaq steg 0,27 prosent til 16.346,26.

Industritunge Dow Jones endte opp 0,85 prosent til 39.387,76, og steg med det for syvende dag på rad.

Fryktindeksen var ned 2,2 prosent til 12,71.

Den tiårige amerikanske statsrenten lå i 22-tiden norsk tid på 4,455 prosent, ned 0,028. UBS spår nå at denne vil synke til 3,85 prosent innen utgangen av året, ifølge MarketWatch.

Oslo Børs

Onsdag gikk hovedindeksen på Oslo Børs opp 0,3 prosent før den sluttet på 1.398,27 poeng. Det er den høyeste sluttnoteringen noensinne. Ved børsslutt ble et fat nordsjøolje omsatt for 82,75 dollar, ned 0,5 prosent. Equinor falt 0,3 prosent til 304,70 kroner, mens Aker BP gikk ned 1,0 prosent til 268,90 kroner.

– Resultatsesongen har vært fantastisk, og det er ingen tvil om at renten skal ned. Om rentekuttet utsettes et kvartal eller to gjør meg ikke engstelig, sa forvalter Jan Petter Sissener til Finansavisen.

Hexagon Composites rapporterte en omsetning på 1,08 milliarder kroner i første kvartal, ned fra fjorårets 1,13 milliarder kroner, samtidig som EBITDA-resultatet endte på 77 millioner kroner, ned fra 83 millioner i fjor. Tirsdag var Carnegie ute med en analyse som konkluderte med at kvartalsrapporten kunne være en kurstrigger. Aksjen klatret 12,4 prosent til 21,35 kroner.

Odfjell la frem sine kvartalstall etter børsens stengetid tirsdag. Kjemikalietankrederiet fikk et resultat på 68 millioner dollar etter skatt i første kvartal, og ledelsen forventer et enda sterkere andre kvartal. Aksjen gikk opp 9,8 prosent til 192,00 kroner.

Finanskalenderen

Resultat pr. 1. kv.: