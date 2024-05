Saken oppdateres gjennom børsdagen.

Oslo Børs avsluttet onsdagen i ny all-time high. Etter en liten hviledag torsdag, åpner Hovedindeksen rett opp 1,5 prosent til 1.420,18 fredag. Børsen var så vidt over 1.400 intradag onsdag, men avsluttet under.

Norsk inflasjon sank videre i april, men ikke raskt nok til å øke sjansen for et rentekutt. SSBs tall for konsumprisindeksen viser at total inflasjon, KPI, sank fra 3,9 til 3,6 prosent, mens kjerneinflasjonen sank fra 4,5 til 4,4 prosent.

Oljeprisen

Oljeprisen stiger fredag morgen etter tegn på en bedring i økonomien i Kina. Samtidig har forhandlingene i konflikten mellom Israel og Hamas stoppet opp.

Kinas eksport og import var igjen økende i april etter et fall forrige måned. Importen for april økte med 8,4 prosent, og slo forventningen om en økning på 4,8 prosent.

«Signaler om en styrket etterspørsel fra Kina bør bidra til at råvaremarkedet holder stand,» skrev ANZ Research i en kommentar, ifølge Reuters.

Juli-kontrakten for nordsjøoljen brent er opp 0,6 prosent til 84,41 dollar pr. fat. Til sammenligning var den 82,71 dollar fatet ved børsslutt onsdag.

Den amerikanske WTI-oljen er opp 0,7 prosent til 79,85 dollar pr. fat.

Equinor stiger 2,7 prosent til 313,15 kroner, mens Aker BP er opp 3,1 prosent til 277,30 kroner. Den tredje største operatøren på norsk sokkel, Vår Energi, er opp 3,4 prosent til 36,46 kroner.

Bevegelser

Thomas Dowling Næss i Sparebank 1 Markets oppjusterer kursmålet i Hexagon Composites fra 18 til 31 kroner pr. aksje. Anbefalingen går fra hold til kjøp. Aksjen stiger 5,6 prosent til 22,55 kroner.

Gjenopptagelsen av Moses Lake har kostet dyrt for Rec Silicon . Nå utsettes forventningen om første levering nok en gang. Aksjen faller 3,6 prosent til 9,96 kroner.

John Fredriksen er stålbull på tank: – Starten på en flerårig oppgangssyklus, sier han til Finansavisen.

På Oslo Børs stiger Fredriksens tanggigant Frontline 3,2 prosent til 284,00 kroner. Okeanis Eco Tankers er opp 2,9 prosent til 360,50 kroner.

DNB Markets høyner kursmålet i DOF Group fra 85 til 110 kroner pr. aksje. Aksjen stiger 2,3 prosent til 92,65 kroner.

Ellers tar vi med at Norsk Hydro og Elkem stiger henholdsvis 3,3 prosent til 68,14 kroner og 4.6 prosent til 20,40 kroner.

Petronor meldte i går om at 583.695 fat olje ble løftet og solgt fra Djeno Terminal til ADNOC, det nasjonale oljeselskapet i Abu Dhabi, i mai. Dette genererte en kontantstrøm på 48,28 millioner dollar. Aksjen stiger hele 10,2 prosent til 11,70 kroner.

I innkallingen til generalforsamling 8. mai foreslås det en utbyttebetaling på 25 millioner dollar. Videre kommer det frem at selskapet tar sikte på en jevn utbyttebetaling på rundt 30 prosent av nettoresultatet.