PGS har mottatt en 4D-seismikkontrakt i Vest-Afrika med en varighet på 65 dager og opsjon for forlengelse, og aksjen er opp rundt 0,2 prosent. PGS børsmelder det bare dersom nye kontrakter er verdt minst 10 millioner dollar, multiklientprosjektene har varighet på minst to måneder eller om kontrakten er strategisk viktig.

Avance Gas har solgt et VLGC-nybygg i forbindelse med leveringen av fartøyet fra Hanwha Ocean-verftet i Sør-Korea. Det ble solgt for 120 millioner dollar ekskludert meglerhonorarer, og gassrederiet regner med å bokføre en gevinst på 36 millioner dollar og frigjøring av 62 millioner dollar i kontanter i andre kvartal. Avance Gas-aksjen er opp rundt 3,8 prosent.

Tørrlastrederiet Belships har solgt to 2016-bygde supramax-fartøyer for 28,3 millioner dollar pr. stykk. Rederiet regner med å realisere en gevinst på cirka 3 millioner dollar pr. fartøy. Belships-aksjen er opp rundt 2,8 prosent fredag.

Måsøval er opp 6,6 prosent. Selskapet har nå undertegnet kjøpskontrakten for overtagelsen av Mowis slakteri på Ulvan i Hitra kommune – et kjøp selskapet omtaler som en betydelig milepæl.

Arribatec Group meldte Kristi himmelfartsdag, da Oslo Børs holdt stengt, at selskapet er tildelt en kontrakt for ERP-støtte i Europa verdt cirka 6,3 millioner euro over fire år. Det tilsvarer drøyt 73 millioner kroner. Selskapet omtaler kontrakten som en viktig milepæl, og aksjen er opp 6 prosent.

Samme dag meldte Scana om en kontrakt for levering av en serie med E-house-moduler, som blir en del av et nødstrømsystem for flere datasentre i Norge. Verdien ligger mellom 50 og 150 millioner kroner. Aksjen er opp rundt 1 prosent.

PetroNor E&P bekreftet torsdag at 583.695 fat olje er løftet og solgt fra Djeno Terminal til ADNOC, det nasjonale oljeselskapet i Abu Dhabi. Dette genererte en kontantstrøm på 48,28 millioner dollar. Aksjen er opp rundt 9 prosent.

I innkallingen til den ordinære generalforsamlingen 8. mai foreslås det en utbyttebetaling på 25 millioner dollar. Videre kommer det frem at selskapet tar sikte på en jevn utbyttebetaling på rundt 30 prosent av nettoresultatet.

Havila Kystruten faller rundt 3,3 prosent. Rederiet meldte sent onsdag at rundturen med «Havila Pollux» med avgang fra Bergen 13. mai kanselleres.

Electromagnetic Geoservices faller rundt 3 prosent, etter fremleggelsen av kvartalstall sent onsdag. Kvartalsrapporten viste inntekter på bare 0,2 millioner dollar og et justert ebitda-resultat på minus 3,8 millioner dollar.

Wilh. Wilhelmsen Holding er opp rundt 1 prosent. Selskapets kvartalstall etter børsslutt onsdag viste et overskudd på 116 millioner dollar.

NorAm Drilling har rapportert om en gjennomsnittlig dagrate på 25.700 dollar og riggutnyttelse på 87 prosent i april, og styret har besluttet et utbytte på 0,04 dollar pr. aksje for måneden. Aksjen er opp rundt 2 prosent.