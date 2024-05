Åtte dager med oppgang for Dow Jones

Kort tid etter børsåpning i USA var Nasdaq-indeksen opp 0,3 prosent, Dow Jones opp 0,2 prosent og S&P 500 opp 0,3 prosent. En halvtime inn i handelsdagen kom imidlertid svakere forbrukertillitstall enn ventet, og samtlige tre indekser fikk seg en knekk – én av dem falt endatil i rødt.

Etter en halvannen times handel ser det slik ut på Wall Street:

Nasdaq er ned 0,3 prosent.

Dow Jones er opp 0,2 prosent.

S&P 500 er tilnærmet uendret.

Dersom Dow Jones skulle ende fredagen i pluss, vil det bety at indeksen har klatret åtte dager på rad.



Den tiårige amerikanske statsobligasjonsrenten er på 4,50 prosent, mens VIX-indeksen, også kalt fryktindeksen, stiger 1,3 prosent til 12,85.

Sinclair

Torsdag steg aksjene i medieselskapet Sinclair over 22 prosent etter at CNBC meldte at ledelsen vurderer å selge nesten 30 prosent av sine eide eller drevne kringkastingsstasjoner. Sinclair, som er en av de største eierne av kringkastingsstasjoner i USA, har identifisert mer enn 60 stasjoner i ulike regioner i USA som de vil være villig til å selge. Fredag faller aksjen 3,6 prosent.

Makro/Fed

Torsdag var det en ny opptur i det amerikanske aksjemarkedet etter publiseringen av nye arbeidsmarkedstall.

«Nivået på nye dagpengesøkere tok seg nemlig overraskende opp til 231.000 personer, som er høyeste nivå siden august i fjor. Det gjenstår å se om dette var et tilfeldig utslag, eller om det er et uttrykk for en raskere avkjøling av arbeidsmarkedet. Markedet leser det i hvert fall slik, og det underbygger igjen forventningene til kommende rentekutt fra Fed», skriver Handelsbanken i en rapport.