Filmprisfestivalen Oscar varsler at de skal hente 500 millioner dollar, eller rundt 5,4 milliarder norske kroner, for å styrke finansene og kontre et tiår med fallende seertall.

Seertallene, som er prisutdelingens fremste inntektskilde, har fra 2014 falt fra 44 millioner seere til 19,5 millioner seere i 2024.

Oscar-utdelingen, som er en ideell organisasjon, har allerede samlet inn rundt 100 millioner dollar fra individuelle donorer, slik som fra dollarmilliardær Leonard Blavtnik, uttalte filmprisfestivalens adm. direktør, Bill Kramer, i et intervju. Det skriver Financial Times (FT).

Den nåværende avtalen mellom Oscar og den Walt Disney-eide TV-kringkasteren ABC, utgår i 2028 - på filmfestivalens 100 årsdag. Forhandlinger om fornyelse av denne avtalen, vil finne sted om ikke lenge, melder FT.

Filmprisfestivalen har lenge blitt kritisert av internasjonale regissører for å være for opptatt av amerikanske filmer. Utdelingen forsøker nå å tilpasse seg et mer internasjonalt publikum, sier Kramer.

«Akademiet (Oscar-akademiet, journ. anm.) erkjenner det faktum at vi lever i en mye mer globalt fokusert og tilkoblet verden», uttaler Kramer til FT, som også nå ser etter investeringer til statuettene utenfor USA.