Amerikaneren som grunnla tidenes mest suksessrike kvantitative hedgefond, døde fredag i en alder av 86 år i New York. Det opplyses i en pressemelding utgitt av Simons egen stiftelse, først meldt av CNBC.

Simons var en pionér innen matematiske modeller og algoritmer for å ta investeringsbeslutninger. Gjennom hans selskap Renaissance Technologies, oppnådde Simons en enestående suksessrekord, som overgikk investorlegender slik som Warren Buffett og George Soros.

Selskapets flaggskip, Medallion Fund, oppnådde i en periode fra 2018 en årlig avkastning på 66 prosent, ifølge Gregory Zuckermans «The Man Who Solved the Market» - en bok som omhandler Simons liv og virke.

Under Vietnamkrigen jobbet Simons som kodeknekker for amerikansk etterretning, der han på mesterlig vis klarte å knekke sovjetiske koder.

Simons forsvarte sin doktorgrad i matematikk fra Universitet i California, allerede som 23-åring. «Kvante-guruen», som han også ble omtalt ved, startet opp Renaissance i 1978 da han sluttet i akademia til fordel for en karriere innen finans.

Simons investeringsstrategi var å utelukkende stole på et automatisert tradingsystem for å dra nytte av markedsineffektivitet og handelsmønstre. I boken «The Man Who Solved the Market», forklarer bokforfatteren at Simons vinneroppskrift var å utelukke alle følelser fra ligningen, og å fokusere kun på harde fakta.

Hans Medallion Fond tjente mer enn 100 milliarder mellom 1998 og 2018, med en årlig avkastning på 39 prosent etter gebyrer.

Simons' nettoformue er estimert til å ha vært 31,4 milliarder dollar, eller 340 milliarder kroner, da han døde, ifølge Forbes.

Simons og konen etablerte Simons Foundation tilbake i 1994 og har siden gitt milliarder av dollar til filantropiske formal, deriblant til forskningsformål innen matematikk og naturvitenskap.