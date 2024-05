Dow Jones steg for åttende dag på rad

Fredag ble nok en dag med opptur, etter en tøff april-måned, for New York-børsen. Slik stod de ledende amerikanske indeksene ved stengetid:

S&P 500 endte opp 0,16 prosent til 5.222,68.

Teknologiindeksen Nasdaq endte dagen ned 0,03 prosent til 16.330,87.

Den industritunge Dow Jones-indeksen endte opp 0,32 prosent til 39.512,32.

Fredagens oppgang betyr at S&P 500 og Dow Jones kan notere seg ned den tredje uken på rad i grønt.

VIX-indeksen, også kjent under fryktindeksen, endte ned 1,02 prosent til 12,56.

På samme tid steg den tiårige amerikanske statsobligasjonsrenten opp 0,051 prosentpoeng, til 4,5 prosent. Det skjer mye som følge av den nedslående foreløpige rapporten fra Universitetet i Michigan (les lengre ned i saken).

Blodrød shorting

Blant dagens vinnere var 3M-aksjen som steg 1,9 prosent, etter en oppgradering fra HSBC.

Novavax doblet seg og skjøt opp 98 prosent etter å ha annonsert en avtale med Sanofi, verdt rundt 1,2 milliarder dollar. Avtalen inkluderer en lisens for å co-kommersialisere Novavax sin COVID-19-vaksine over hele verden. På samme tid rapporterte Novavax et noe mindre tap for første kvartal enn det analytikere hadde forventet.

Ifølge tall fra S3 Partners, ble fredagens nær tresifrede opptur en blodig dag for shortere av Novavax-aksjen. Ifølge S3 Partners var omtrent en tredjedel av selskapets offentlig tilgjengelige aksjer i short interest (shortet). Basert på dagens markedsverdi må shorterne bite i seg et tap på hele 196 millioner dollar som følge av den seneste kursoppgangen.

Rødt for tungvektere

Blant de såkalte FAANG-aksjene, Facebook, Amazon, Apple, Netflix og Alphabet (Google), endte dagen rødt for samtlige.

Facebook endte marginalt ned 0,037 prosent, Amazon ned 0,92 prosent, Apple ned 0,76 prosent, Netflix ned 0,24 prosent og Alphabet ned 0,76 prosent.

«Kastet kaldt vann over markedet»

Data om forbrukernes sentiment som ble sluppet fredag morgen, reflekterte en betydelig økning i inflasjonsforventninger, og kastet «kaldt vann over markedet», skriver CNBC.

Den foreløpige lesingen for mai måned for Universitetet i Michigans forbrukersentimentindeks kom inn på 67,4, langt under et anslag fra Dow Jones på 76 og markerer den laveste avlesningen på omtrent seks måneder.

Dataene kan tyde på at «inflasjonen ikke beveger seg i riktig retning,» uttalte Brian Nick, senior investeringsstrateg ved Macro Institute. «Folk tror det kommer til å gå verre med økonomien, og de er bekymret for inflasjon. Og det er ikke en god formel for aksjer eller obligasjoner,» la Nick til.

«Vente-og-se-modus»

Investorer har i den siste tiden vært mer optimistiske etter at den amerikanske sentralbanken (Fed) indikerte at det neste trekket trolig ikke blir en renteøkning, og pekte på et tak på rentenivåene som vil kunne virke bullish for aksjer, skriver CNBC. En solid resultatrapporteringssesong, samt noe mykere arbeidsmarkedsdata, har også styrket tilliten til et rentekutt, og støtter utsiktene for aksjemarkedet.

På samme tid uttaler Fed-guvernørene Neel Kashkari i Minneapolis og Austan Goolsbee i Chicago, at det er i et «vente-og-se-modus», når det kommer til rentekutt, og sier at «vi må vente på mer data for å se om inflasjonen fortsetter oppover eller roer seg».