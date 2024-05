Investor-comeback i globale aksjefond

Ferske tall fra London-børsen (LSEG) viser at etterspørselen etter globale aksjefond hadde en skarp oppsving i uken 1. til 8. mai.

Ifølge Reuters skal den plutselige oppgangen komme av nye forhåpninger for rentekutt hos Federal Reserve etter forrige ukes sysselsettingstall utenfor landbruket i USA, som viste at «Non-farm payrolls» økte med 175.000 stillinger i april.

På forhånd var det ventet en sysselsettingsvekst på 243.000, ifølge Trading Economics.

– Dette er et renten-ned-tall, konstaterte sjeføkonom Harald Magnus Andreassen i SpareBank1 Markets.

Høy interesse for obligasjoner

Ifølge Reuters kjøpte investorer andeler i globale aksjefond for 12.720 milliarder dollar i uken som endte 8. mai, som er det største ukentlige netto kjøpet av globale aksjefond siden slutten av mars. Dette bryter derfor med nedgangstrenden man har sett de siste ukene, der investorer hovedsakelig har trukket ut verdiene.

Europeiske fond hadde den største tiltrekningen der hele 6.210 milliarder dollar ble investert. I asiatiske og amerikanske fond ble det derimot kjøp andeler for henholdsvis 4.710 og 1.140 milliarder dollar.

Når det kommer til tematiske fond så ser London-børsen at hovedandelen av investorene selger seg ut, og i løpet av de siste seks ukene har det blitt solgt fondsandeler i sektorfond for rundt 519 millioner dollar. Helsefond, teknologifond, fond for gull og edle metaller, ble solgt for henholdsvis 390, 340 og 308 millioner dollar.

Tallene fra LSEG viste derimot at den voldsomme interessen for obligasjonsfond er konstant, der investorer kjøpte fondsandeler for 12.600 milliarder dollar, det høyeste nivået på en måned.