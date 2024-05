Boligpartener blir tatt over av Mestergruppen

Leverandøren av arkitekttegnede boliger, BoligPartner, gikk konkurs 30 april, nå tar Mestergruppen over.

– Vi er glade for å kunne videreføre BoligPartner som konsept innenfor paraplyen til Mestergruppen, og på den måten bidra til å trygge leveranser til kunder og samarbeidspartnere, sier konsernsjef i Mestergruppen, Mikkel Sandvik.

Avtalen med boet betyr at mange av de ansatte vil bli tilbudt ny ansettelse i et nystiftet selskap som også overtar alle sentrale eiendeler i boet. Driften av BoligPartner vil fortsette fra Hamar som tidligere.

Intensivt og utfordrende

- Jeg er glad for at vi har klart å få til en løsning som sikrer videreføring av flere av arbeidsplassene, og får inn en aktør som kan følge opp virksomhetens prosjekter og kunder videre. Det har vært intensivt og utfordrende å få på plass en løsning etter som det er et betydelig antall banker og selskaper involvert i transaksjonen, sier Bostyrer Stine D. Snertingdalen i Kvale Advokatfirma

Konsernet eier en rekke kjente selskaper og kjedekonsepter i Norge og Sverige og har totalt ca. 1300 medlemsbedrifter og forhandlere. I 2023 hadde Mestergruppen en omsetning på ca. 17,7 milliarder kroner. Mestergruppen eies i hovedsak av milliardæren Johan H. Andresen og hans to barn gjennom Ferd

Protesterer

Før konkursen var BoligPartner et familieeid selskap. Tidligere medeier og administrerende direktør for BoligPartner inntil konkursen, Eskild Wedvik, uttaler at han og tidligere kolleger har jobbet hardt for å presentere et alternativt tilbud.

Han forklarer at det har vært utfordrende å få til en avtale med hovedkreditoren DNB.

– Sammen med investorer har vi forsøkt å kjøpe selskapet ut av konkursboet, med ønske om å restarte Boligpartner i litt slankere form og med eksisterende forhandlernettverk. Vi opplever at DNB aldri har vurdert oss som en reell kandidat, sier Wedvik til DN.