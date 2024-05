Hva skjer i jackup-markedet?

Thomas Bjørnflaten

Gjestekommentar: Stian Wibstad, analytiker ABG Sundal Collier

I slutten av januar overrasket det statseide oljeselskapet Saudi Aramco markedet. Nyheten var knyttet til at de, på bakgrunn av et direktiv fra myndighetene, setter planen om å øke sin maksimale oljeproduksjon fra 12 til 13 millioner fat på pause – primært ved å utsette sanksjoneringen for to store offshore-prosjekter. Saudi Aramco har tatt in rundt 40 jackups siden midten av 2022 for å nå dette målet, og har nesten alene drevet etterspørselsveksten i jackup-markedet, som nå kommer til å falle tilbake. 22 suspensjoner av 12 måneder er bekreftet, og vi tror at ytterligere rigger som går av kontrakt over de neste 12 månedene ikke vil få forlengelser.

Kun suspensjoner

Saudi Aramco har foreløpig ikke terminert noen kontrakter, men holder seg til suspensjoner. Dog er vårt base case at selskapet ikke har behov for disse riggene, og ser på de fleste suspensjoner som termineringer. Særlig fordi riggselskapene har fått muligheten til å by de suspenderte riggene inn i anbud i andre regioner og eventuelt selv terminere kontrakten med Saudi Aramco. Og dette var altså rigger de fleste nok forventet at skulle bli i Saudi Aramco, og dermed være utilgjengelige for markedet ellers i overskuelig fremtid.

Dette er naturligvis negativt for markedsbalansen. Flere av riggene gikk på kontrakter på 70–90.000 dollar pr. dag, langt under markedsratene før Saudi Aramco-nyhetene, som kan gi noen riggselskaper incentiver til å godta veldig lave rater. Vi har allerede sett ADES (riggselskap sentrert i Midtøsten) akseptere rater ned mot 100.000 dollar pr. dag andre steder. De fleste suspensjonene trer i kraft nå i andre- og tredjekvartal, noe som også betyr at flere har dårlig tid med å finne ny jobb.

Rom for bedring

Ja, vi tror utviklingen vil snu. For det første er det viktig å presisere at vi ennå ikke vet hvor mange av de suspenderte riggene som Saudi Aramco ikke ønsker tilbake. Selskapet bruker ordet “utsette” når de snakker om prosjektet som har blitt pauset, og vi tror at de også suspenderer rigger for å ha fleksibiliteten til å ta rigger tilbake om de trenger. I tillegg er det store gassprosjekter i Qatar og i den saudi-kuwaitske nøytrale sonen som fra 2026 av kan bety økt etterspørsel igjen for jackups i Midtøsten.

Vi tror utnyttelsesgraden for jackups vil bunne ut på rundt 90 prosent (94 prosent nå) mot slutten av 2024 – og gradvis øke mot 92 prosent ved utgangen av 2025, drevet hovedsakelig av vekst i Sørøst-Asia. I et positivt scenario, med økt aktivitet i Midtøsten også, som beskrevet over, kan markedet være tilbake på nåværende nivåer i 2026. Gitt en gradvis økning i utnyttelse fra 2025, venter vi også at rater og sentimentet snart vil snu, noe vi tror er blant hovedtemaene i aksjemarkedet nå.

Selv om volatiliteten kan fortsette i det korte bildet, så tror vi jackup-aksjer i stor grad har falt fra seg (aksjer er ned 23–40 prosent siden nyheten kom, i en periode hvor oljeprisen også har vært sterk), og at sentimentet gradvis vil snu. Kortsiktig derimot ser vi best risk/reward hos selskaper med dypvannsrigger, som Seadrill, der dagrate-momentet har tatt seg opp igjen i år, etter rundt 12 måneder med sidelengs ratebevegelser.