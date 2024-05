Dette er noen av de viktigste sakene i Finansavisen mandag:

Høegh-familien har tjent nesten 11 milliarder kroner på Höegh Autoliners, som har gått nesten åttegangeren siden børsnoteringen for tre år siden.

Petter Haugen, shippinganalytiker i ABG Sundal Collier, spår at bilskipsaksjen skal opp 50 prosent til. Skjer det, vil Høegh-familien bli ytterligere 4 milliarder kroner rikere.

Prisen på en av Stavangers mest særpregede luksusvillaer er nå kuttet med 13 millioner kroner . Etter et halvannet år i markedet er prisantydningen senket fra 49 til 36 millioner.

Eiendomsmegler Erlend Haglund sier det begynner å bli billig. Han antyder at selgeren taper flerfoldige millioner om eiendommen selges for den nye prisen.

Realprisene på boliger har falt 9 prosent på to år, så det blir helt feil å snakke om et «kruttsterkt» boligmarked. Det mener Kyrre Knudsen, sjeføkonom i SpareBank 1 SR-Bank.

Han synes realprisen på mange måter gir et mer korrekt inntrykk enn nominell pris, særlig i en tid med rekordhøy inflasjon.

På lederplass skriver Trygve Hegnar om den nye meningsmålingen fra Opinion, der FrP er større enn Ap, og det i en tid hvor regjeringen lover bedre økonomiske tider for alle.

Norsk politikk er snudd opp ned under statsminister Jonas Gahr Støre, og det er bare litt over et år til valget, skriver Hegnar.

Finanskalender:



Resultat pr. 1. kv.:

Link Mobility: Kl. 06.00, webcast kl. 10.00