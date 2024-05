Dette vil påvirke Oslo Børs mandag

Roger Berntsen i Nordnet tror Oslo Børs åpner ned 0,2 prosent, eller innenfor intervallet [-0,6, 0,2] prosent.

Analytikeren trekker i sin morgenrapport frem at investorene på Wall Street tok en «pust i bakken» på fredag, etter å ha sendt børsindeksene opp flere dager på rad.

«Dow Jones-indeksen har utmerket seg de siste dagene med åtte dager på rad med oppgang, men det er den brede S&P 500-indeksen som fortsatt leder an blant de amerikanske indeksene i år med en oppgang på 9,5 prosent. Nasdaq Composite følger hakk i hel, mens Dow Jones Industrial Average er opp rundt fem prosent», skriver han.

Berntsen påpeker også at det er liten drahjelp å få fra de asiatiske børsene i dag, ettersom de fleste indeksene i regionen falt mandag.

«Investorer venter nå på nye makroøkonomiske signaler, inkludert inflasjonstall fra USA, India og Kina. Mens Kina sliter med for lav inflasjon, er problemet i USA for høy inflasjon», skriver analytikeren.

Asia

Ferske inflasjonstall tynger Shanghai-børsen noe. Ellers i Asia er det varierende stemning.

I Japan faller Nikkei 0,24 prosent, mens den bredere Topix-indeksen svekkes 0,19 prosent.

Shanghai Composite i Kina er ned 0,08 prosent. Ferske tall viser at landets konsumpriser (KPI) i april steg 0,3 prosent på årsbasis, og overgikk dermed Reuters estimat om en oppgang på 0,2 prosent.

I Hongkong styrkes Hang Seng 0,47 prosent mandag, mens Kospi i Sør-Korea faller 0,48 prosent.

Les hele Asia-oppdateringen her.

Oljeprisen

Juli-kontrakten for Brent-oljen er mandag morgen ned 0,33 prosent til 82,52 dollar fatet, mens WTI-oljen faller 0,31 prosent til 78,02 dollar fatet.

Til sammenligning ble et fat nordsjøolje omsatt for 84,05 dollar fatet ved børsslutt i Oslo fredag.

Wall Street

Fredag ble nok en dag med opptur, etter en tøff april-måned, for New York-børsen. S&P 500 endte opp 0,16 prosent til 5.222,68, mens teknologiindeksen Nasdaq endte dagen ned 0,03 prosent til 16.330,87. Den industritunge Dow Jones-indeksen endte opp 0,32 prosent til 39.512,32.

Fredagens oppgang betyr at S&P 500 og Dow Jones kan notere seg ned den tredje uken på rad i grønt.

Novavax doblet seg og skjøt opp 98 prosent etter å ha annonsert en avtale med Sanofi, verdt rundt 1,2 milliarder dollar. Avtalen inkluderer en lisens for å co-kommersialisere Novavax sin COVID-19-vaksine over hele verden. På samme tid rapporterte Novavax et noe mindre tap for første kvartal enn det analytikere hadde forventet.

Les hele USA-oppdateringen her.

Oslo Børs

Oslo Børs steg fredag for femte dag på rad, løftet av oljegigantene og flere store rederier. Hovedindeksen ved Oslo Børs steg fredag 1,46 prosent til 1.418,73. Det er tidenes høyeste sluttnotering i Oslo. På det høyeste var hovedindeksen oppe i 1.420,97, som er ny all-time high intradag.

John Fredriksens tankrederi Frontline endte på 287,70 kroner, etter en oppgang på 4,6 prosent. Frontline er dermed opp 90 prosent det seneste året. Fredriksen sier til Finansavisen at vi kan være ved starten på en flerårig oppgangssyklus i tank, og har privat bestilt skip for 33 milliarder kroner.