Oslo Børs står i rødt mandag formiddag.

Etter halvannen times handel står hovedindeksen i 1.413,53, ned 0,37 prosent, og det er hittil omsatt aksjer for 1,1 milliarder kroner.

Stiger videre

Blant tungvekterne på Oslo Børs stiger en rekke shippingaksjer mandag. Også forrige uke endte bra for sektoren.

John Fredriksens tankrederi Frontline, som steg 4,6 prosent fredag, klatrer ytterligere 014 prosent til 288,10 kroner. Hafnia legger på seg 1,19 prosent til 89,40 kroner.

Höegh Autoliners stiger 1,19 prosent til 118,90 kroner, mens MPC Container Ships er opp 2,69 prosent til 19,46 kroner, mens BW LPG legger på seg 0,29 prosent til 173,00 kroner.

Opptur

Photocure klatrer 6,40 prosent til 61,50 kroner. Selskapet meldte søndag at National Medical Products Administration (NMPA) har akseptert Photocure-partner Asieris Pharmaceuticals medikamentsøknad (NDA) for vurdering av Cevira for potensiell markedsføringstillatelse i Kina.

Sommerflyvningene har startet, og Norse Atlantic melder om mer enn en dobling i antall passasjerer i april. Det sender flyselskapet opp 6,33 prosent til 10,08 kroner.

Endúrs datterselskap Marcon har sikret seg en kontrakt med Stockholm Vatten AB til en verdi på 76 millioner svenske kroner. Endúr-aksjen er nå opp 2,96 prosent til 48,70 kroner.

Cadeler har mandag inngått fartøyreservasjonsavtaler for to joint ventures (JV) mellom Equinor og Polenergia til en mulig verdi på 110-130 millioner euro. Aksjen styrkes 0,94 prosent til 53,60 kroner.

Resultatsesong

Link Mobility Group har mandag lagt frem kvartalstall, og stiger 1,44 prosent til 21,15 kroner. På det meste har aksjen i dag vært omsatt for 22,05 kroner.

Link leverte 25 prosent topplinjevekst i første kvartal, og ser sterk vekst i kontantstrømmen de neste årene.

Oljeprisen

Juli-kontrakten for Brent-oljen er mandag formiddag opp 0,31 prosent til 83,05 dollar fatet, mens WTI-oljen stiger 0,36 prosent til 78,54 dollar fatet.

Til sammenligning ble et fat nordsjøolje omsatt for 84,05 dollar fatet ved børsslutt i Oslo fredag.

Equinor faller 1,53 prosent til 307,95 kroner, mens Aker BP er ned 0,69 prosent til 274,00 kroner. Vår Energi stiger derimot 1,06 prosent til 36,08 kroner.